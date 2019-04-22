【權力遊戲】編劇被Momoa「打」到送院　醫生：水行俠壓扁你喇　

《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季登場後，粉絲們都陷入追劇的熱潮。因為參與DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）而聲名大噪的積遜莫瑪（Jason Momoa），其實也曾在《權力遊戲》中飾演「馬王」Khal Drogo。 近日在一條《權力遊戲》的拍攝花絮中，就發現現實中的積遜莫瑪同樣力大無窮，試過玩遊戲都打到人要緊急送院。

積遜莫瑪去年憑《水行俠》（Aquaman）紅遍全球，一身緊實肌肉和健壯的身材絕對是令大家非常難忘。（劇照）

積遜莫瑪去年憑《水行俠》（Aquaman）紅遍全球，但其實之前他在《權力遊戲》中飾演「馬王」Khal Drogo已經在影迷心中留下深刻印象。雖然積遜莫瑪飾演的角色早就死去了，他只有參與兩季《權力遊戲》，但他近日都有為劇集最後一季出席宣傳活動，可見他跟劇組的感情相當不錯。

積遜莫瑪在《權力遊戲》中飾演「馬王」Khal Drogo，在影迷心中留下深刻印象。（劇照）

編劇曾被積遜莫瑪打到送院

怎料近日就爆出《權力遊戲》的編劇之一David Benioff，竟然曾因為與積遜莫瑪玩遊戲，而被他打到要入院接受治療。HBO近日釋出漫畫版《權力遊戲》拍攝花絮，當中提到拍攝時幕後的大小趣事。據知，事情發生在積遜莫瑪拍攝第二季的大結局時，拍完客串戲份後，台前幕後便出外飲酒聚餐。

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「馬王」在劇中外表看似冷血無情，兇猛殘暴，但他卻對龍母特別溫柔又深情，這點讓他深受大家喜愛。（劇照）

直至「龍母」出口相救

David Benioff在聚會上與積遜莫瑪玩打手遊戲，玩家雙手放在中間，其中一方開始打，打到直至對方成功避開，就輪到另一方。遊戲由David開始，但「馬王」很快便避開，David之後就不斷輸。David回想起來還記得積遜莫瑪眼中有火，感覺「馬王」似乎玩得相當認真，不打算留力，而他亦只好死撐。身邊的人都開始發現David的手紅腫得很厲害，他憶述當時第一個指住自己的手的就是飾演「龍母」的艾美莉克拉克（Emilia Clarke），直至她出聲才制止了他們，遊戲才結束。

《權力遊戲》的編劇之一David Benioff與積遜莫瑪玩遊戲，最後不只輸了，更被積遜莫瑪打到要入院治療。（影片截圖）

雙手竟腫到似棒球手套

可是，一切已經來不及，David的雙手泛紫﹑腫脹，「雙手腫到似棒球手套」，但他還沒有在意，以為睡一覺醒來便會沒事。怎料隔天雙手再腫脹大多兩倍，但他堅持搭飛機回到洛杉磯，回家後太太看到他的手便心知不妙，緊急送他入院。醫生診斷後，直指他的手被積遜莫瑪「壓扁了」，David在影片更表示這個故事就是教訓大家不要挑戰馬王吧！

David Benioff的雙手被打到泛紅腫脹，隔天他的手更腫大到似棒球手套，非常可怕！（影片截圖）