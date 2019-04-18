【權力遊戲】用Arya貫穿一至八季　神回應初遇與重逢

HBO神劇《權力遊戲》的最終季終於都啟播，不過現時只得一集，劇迷唯有每星期都「吊戲癮」。在最新一集的第一幕，是講述Jon Snow與龍母率領大軍進駐臨冬城（Winter Fell）的千軍萬馬場面。一開始是利用一個男童的視角，在人群中穿梭為了目擊龐大的軍隊，男童之後更攀上樹梢觀賞。其後鏡頭又移至人群中的Arya，與旁人一起迎接大軍到臨，初見龍母、重逢Jon Snow、再遇山狗（The Hound）……而且情節似曾相識。

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神回應第一季第一集 完美首尾呼應

又是時候考考大家的記性，還記得8年前第一季第一集中，當時的國王King Robert Baratheon領軍前往臨冬城的一幕。在君臨的軍隊正式抵達臨冬城之前，當時還是小男孩的Bran Stark攀上城牆鳥瞰大軍盛勢，在Bran攀城牆回到地面後，又回到Arya的視角，在人群之中穿梭去目擊大軍駐城，初次見到King Robert、The Hound、Joffrey Baratheon……恰巧與第八季的第一場作一個首尾呼應。（連背景音樂都一樣！）

最後一張House Stark的全家幅，真係桃花依舊呀……：