金剛新任女友樣靚身材正係台灣女神　霸氣公開戀情：我的女人！

來自台灣，現年39歲的藝人金剛最令大家對他有印象的，除了是他說得一口唔咸唔淡的廣東話，以及他與阮小儀的搞笑拍檔之外，相信就是他的情史和緋聞了。金剛曾跟過混血索模Mandy Lieu、「神獸天使」蔡慧欣、港姐張嘉兒，甚至小儀傳緋聞。基本上金剛身邊出現的女伴個個都有樣有身材，而他公開承認過戀情的舊愛陳蕊蕊亦是樣靚身材正的代表，令金剛予人感覺相當識搵女朋友。他和蕊蕊於13年拍拖，到了16年4月因性格不合而分手，之後他就未有再公開過其他戀情。直至昨日，金剛終於再次宣布自己正在蜜運中了。

金剛前度女友陳蕊蕊。(ig圖片)

金剛於IG出post貼了女朋友的靚相，並留言表示：「對誒，我的女人!!!」高調公開放閃，還Tag了女朋友。而金剛這位女友其實就是現年28歲的台灣女藝人梁云菲 (Nana)。她亦有於自己的IG回應男友金剛，post了一張金剛的相並留言表示：「小子，給你賺到了！」兩人的照片都是互相以對方的視覺拍攝，一手捏住了彼此的臉，相當sweet。

金剛高調放閃公開同Nana嘅戀情。(ig圖片)

Nana在台灣有「國光女神」之稱，她於14年加入當地節目《國光幫幫忙》擔任「國光女神」，憑住豐滿誘人的身材而成功俘擄了不少粉絲，相信金剛亦一定覺得女友的身材索到爆。難得是Nana毫不吝嗇她的一副魔鬼身材，經常於IG post大量噴血性感靚相同大家開心share，大曬玲瓏浮凸的曲線體態美。如今Nana被金剛私有化了，有粉絲同網民都忍不住留言話好傷心，不過亦有人戥他們高興，又話金剛認真識食。其實早前金剛被指陪Nana到墾丁工作時，兩人已傳出緋聞，如今正式公開拍拖，不少圈中好友都留言祝福他們。李璨琛更搞笑地留言表示：「似你個女多啲喎！」另外，胡蓓蔚就話：「溫柔一點，幾時帶她見我們倆佬？」金剛就回覆她：「妹妹我很溫柔的！」

Nana有「國光女神」之稱。(ig圖片)

一齊睇下Nana嘅身材究竟有幾咁索，仲有佢同金剛嘅合照：