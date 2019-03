陳奕迅公大分享會黑面　不滿學生玩電話求合照：我感到不被尊重！

近日歌手陳奕迅(Eason)正在各大專院校舉行「L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S. 大專巡迴分享會」,並在昨日(27日)去到第八站-香港公開大學作分享,但當分享會去到問答環節,現場就發生了一件令氣氛變得尷尬的事,令陳奕迅怒斥學生不尊重場合。

社交媒體上有一篇文章講述當日在陳奕迅出場前,還在播放「Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片」的時候,已經有不少同學只顧著把弄電話,沒有認真觀看與分享會主題相關的片段。當然陳奕迅沒有看到這一幕,所以進入嘉賓分享會環節時,陳奕迅與DUO Band成員恭碩良、王雙駿、張傑邦出場後,便一如既往以輕鬆的調子開始交流,現場的氣氛還是挺和諧。

陳奕迅與The DUO Band成員近日忙著到各大專院校分享“L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片。

分享會期間,Eason已在台上重演學生玩電話的動作,然後再以拇指向下的手勢並搖頭,示意同學不要在分享會期間玩電話,去到問答環節,氣氛急轉直下,第一、二位同學在舉手發問之時都提出了要求合照的問題,這個滿足個人私慾的要求,在一個正式的分享會提出未免不太尊重場合,第二個同學更只是為了展示過去的合照而舉手,而不是真的想發問,剝削真正想提問同學的機會,Eason臉色漸漸難看起來。

陳奕迅在香港公開大學作分享期間感到不被尊重。

當第三位同學問到陳奕迅未來的音樂計劃時,Eason板着臉向該名學生致歉,皆因他當時太憤怒而回答不了問題。陳奕迅直言看到現場很多同學一直低頭玩電話,而沒有專注在分享會上,感到不被尊重,又嚴肅地請無意交流的同學離開,使現場氣氛變得僵硬起來,雖然旁邊的恭碩良和王雙駿開始解答其他同學的發問希望緩和氣氛,數分鐘後陳奕迅亦再次說起笑來,可是已無解現場尷尬的氣氛。

原來主持在活動開始前,已經特別用三種語言提醒同學,分享會期間不可以拍攝,但仍有部份同學無視大會規定,最後使Eason感到不被尊重,而取消了原定全場大合照的環節,使是次分享會草草收場。

陳奕迅到每間學校分享時,最後都一定會有大合照環節,在香港大學站Eason更即場踢毽,氣氛都甚是愉快。

陳奕迅到各大院校舉行分享會,原意是好的,希望從新一代年輕人入手,分享自己做音樂的心得,可是大概智能電話的引誘實在太大,人類無時無刻都要透過智能手機查看最新消息,沉迷的情況甚是嚴重,可是在一個正式的場合,如:電影院、劇場、座談會,是不是應該暫時放下手機一至兩個小時,認真去聆聽或觀看整個節目,這是對製作人、演出者、講者的基本尊重吧!怪不得連專欄作家兼大學講師健吾都禁不住分享:「我天天要大學生聽我說話,我花盡的是我一生的力氣。」

