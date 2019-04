《權力遊戲》最終季第3集預告曝光！　臨冬城異鬼大戰一觸即發

以下內容有《權力遊戲》第8季第2集劇情

《權力遊戲》(Game of Thrones)第8季第3集預告隨着日前播出的第2集公開,Jon Snow與Daenerys Targaryen率領的聯軍在臨冬城(Winterfell)嚴陣以待,準備迎戰夜王(Night's King)率領的亡者大軍,一場人類與異鬼(The Others)的殊死戰即將展開!

《權力遊戲》最終季第3集預告截圖

影片一開始畫面掃過雪地裏備戰的軍隊,Sansa Stark說着:「見證真相是我們此時能作的最英勇的行動」,Grey Worm戴上頭盔整裝待發,其後旁白說着:「夜王將至」,狼狽不堪的Jon Snow驚恐地直視前方。

《權力遊戲》最終季第3集預告截圖

緊接着Daenerys Targaryen與Jon Snow面面相覷,前者說:「亡者大軍已經至此」,Brienne of Tarth用盡全力嘶吼着:「堅守陣地!」,場面浩大與氣氛緊張,令人迫不及待快點看到下一集。

《權力遊戲》最終季第3集預告截圖

《權力遊戲》第8季第2集可以見得眾多人物視這場戰役為自殺行動,就算不可能會贏,犧牲性命也要勇往直前。這一集也像是暴風雨前的寧靜,動人場面接踵而至:Sansa看到Theon Greyjoy重返臨冬城感動流淚;Jaime Lannister正式封Brienne of Tarth為騎士;Arya Stark與Gendry的感情關係有新進展;Jon Snow向Daenerys Targaryen公開身世真相。

▼《權力遊戲》第8季第3集預告

《權力遊戲》最終季第3集將於香港時間4月29日周一早上播出,紀錄片《Game of Thrones: The Last Watch》將於香港時間5月27日首播。

點圖重溫《權力遊戲》最終季首兩集精彩劇照▼

+ 40 + 39 + 38

延伸閱讀:

最終季第八季首播前必看!《冰與火之歌》一到七季劇情回顧

關於《冰與火之歌》,十個連鐵粉也不知道的幕後小祕密

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁