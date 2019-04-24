《權力遊戲》最終季第3集預告曝光！　臨冬城異鬼大戰一觸即發

以下內容有《權力遊戲》第8季第2集劇情

《權力遊戲》（Game of Thrones）第8季第3集預告隨着日前播出的第2集公開，Jon Snow與Daenerys Targaryen率領的聯軍在臨冬城（Winterfell）嚴陣以待，準備迎戰夜王（Night's King）率領的亡者大軍，一場人類與異鬼（The Others）的殊死戰即將展開！

《權力遊戲》最終季第3集預告截圖

影片一開始畫面掃過雪地裏備戰的軍隊，Sansa Stark說着：「見證真相是我們此時能作的最英勇的行動」，Grey Worm戴上頭盔整裝待發，其後旁白說着：「夜王將至」，狼狽不堪的Jon Snow驚恐地直視前方。

《權力遊戲》最終季第3集預告截圖

緊接着Daenerys Targaryen與Jon Snow面面相覷，前者說：「亡者大軍已經至此」，Brienne of Tarth用盡全力嘶吼着：「堅守陣地！」，場面浩大與氣氛緊張，令人迫不及待快點看到下一集。

《權力遊戲》最終季第3集預告截圖

《權力遊戲》第8季第2集可以見得眾多人物視這場戰役為自殺行動，就算不可能會贏，犧牲性命也要勇往直前。這一集也像是暴風雨前的寧靜，動人場面接踵而至：Sansa看到Theon Greyjoy重返臨冬城感動流淚；Jaime Lannister正式封Brienne of Tarth為騎士；Arya Stark與Gendry的感情關係有新進展；Jon Snow向Daenerys Targaryen公開身世真相。

▼《權力遊戲》第8季第3集預告

《權力遊戲》最終季第3集將於香港時間4月29日周一早上播出，紀錄片《Game of Thrones: The Last Watch》將於香港時間5月27日首播。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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