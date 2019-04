【權力遊戲】極具影響力的4名妓女　其中一位仲係影后級演員

千呼萬喚始出來,HBO神劇《權力遊戲》第八季(最終季)終於都在香港時間今早(15/4)隆重首播!不過在大家沉醉在各位主角如何對抗夜王和異鬼的同時,又是時候和各位重溫一下《權力遊戲》中極具影響到的一群人物。如果大家從有追開此劇的話,會發現有很多性愛場面和與性工作者相關的情節,當中貫穿七季的靈魂人物Petyr Baelish(Littlefinger)所開辦的妓院更是劇中的主要場景。其實一眾妓女們在劇情進展上擔任了很重要的角色,例如King Robert因為好嫖成性而令Cersei討厭的其中一個原因、其中一位大主教又因為召妓而被The High Sparrow(大麻雀)的下屬審判致去職位等等。但要說到最重戲份的,定非雪伊(Shae)莫屬。

Shae由Sibel Kekilli飾演,是Tyrion的愛人。(網上圖片)

Shae其實是影后!

Shae以妓女身份登場即成為Tyrion的愛人,及後更因Tyrion的關係而成為Sansa的近人婢女,最後亦因為背叛Tyrion及與Tyrion的父親發生關係後被Tyrion殺死,又成為Tyrion弒父的導火線。其實Sibel Kekilli是一名土耳其裔的德國演員,曾憑電影《Die Fremde》成為第五屆薩累國際婦女電影節最佳女演員。

+ 10 + 9 + 8

多莉亞(Doreah)

還記得第一季龍母嫁給馬王(Khal Drogo)之後,她獲賜的幾位近身婢女嗎?其中一位教龍母性愛技巧的就是Doreah!若非得到Doreah所傳授的技巧,龍母和馬王之間就沒有良好的閨房關係,或者就沒有因此而產生濃厚的愛意,令龍母成為名正言順的女皇!而飾演Doreah正是這位出生於加拿大的英國演員Roxanne McKee。

+ 12 + 11 + 10

Rox

Rox是臨冬城的第一名妓,其後去到君臨繼續從事性工作。而最影響故事發展的,是她潛伏在Littlefinger身邊向Varys身邊報告。最後又死在King Joffrey手上。而飾演第一名妓的Rox,是這位英國演員Esme Bianco。

+ 8 + 7 + 6

VALA

VALA是Sons of the Harpy聯盟的成員之一,除了在其中一名無垢者交歡時刺殺對方之外,又導致灰蟲被Sons of the Harpy埋伏至重傷。飾演VALA的演員是這位Meena Rayann。