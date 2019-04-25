《我們與惡的距離》播畢　台劇《生死接線員》接棒講器官捐贈爭議

必須要有一個死，才會有一個重生，而且這是同時存在的，勢必要有一個生命的消失，才會成立另一邊救人的重生…生死是全世界人都會遇到的，那是必經的終點與起點，沒有好與壞，也可能華人對生死是禁忌話題，這是需要時間去改變的。很希望有一天，能讓大家聽到器官捐贈，不論幾歲的人，都能坦然接受。