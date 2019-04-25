《我們與惡的距離》播畢　台劇《生死接線員》接棒講器官捐贈爭議

撰文：聯合新聞網
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《我們與惡的距離》大結局之後，令大批劇迷意猶未盡，亦對台劇水平燃起新希望。而台灣公視繼《我》劇後，將會推出台灣首部「器官捐贈移植協調師」職業劇《生死接線員》，於5月4日起首播。日前，製作人楊中天率演員曾少宗、李杏、劉倩妏帶作品回歸拍攝地彰化基督教醫院舉辦特映。
《生死接線員》製作人楊中天率演員曾少宗、李杏、劉倩妏帶作品回歸拍攝地彰化基督教醫院舉辦特映（公視Facebook）
男女主角曾少宗、李杏重返彰基特映分享，都對院方提供醫療戲分指導，讓演出更加流暢表示感謝。另一位主角劉倩妏拍攝期間身體不適在院內治療，也感謝院中醫護人員的照料。公視表示，期望透過《生》劇，讓社會看見「器捐協調師」的專業，也讓大眾更關注生命與社會議題。
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李杏在《生》劇飾演資深協調護理師梅青青，個性冷靜、做事果決，她坦言，開拍前完全不知道有這樣的工作，特別到醫院調查，跟着醫護人員巡房、了解協調師一整天的工作內容，還進入加護病房見習醫病的互動，也在上課後才了解，才知道台灣對器官捐贈的需求非常大。她同時分享，拍完《生》劇最大的感受：
必須要有一個死，才會有一個重生，而且這是同時存在的，勢必要有一個生命的消失，才會成立另一邊救人的重生…生死是全世界人都會遇到的，那是必經的終點與起點，沒有好與壞，也可能華人對生死是禁忌話題，這是需要時間去改變的。很希望有一天，能讓大家聽到器官捐贈，不論幾歲的人，都能坦然接受。
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