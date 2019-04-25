黃心穎主持《我愛香港》被抽起　可能有八個節目受影響

自「安心事件」爆出以來，一直有傳事件中的女主角黃心穎遭無綫雪藏。雖然消息還未得到回應，但心穎和許志安都暫時停工。今日又有消息指心穎有份做主持的遊戲節目《我愛香港》重播也被抽起，其實事件發生以來，心穎暫時已有八個節目傳聞或證實受影響。

心穎有份參與的項目接二連三遭下架，首當其衝的是由她主唱的《愛·回家之開心速遞》主題曲《在心中》自17/4晚播出的一集起，被換成了純音樂。劇集方面，她有份參演並擔任第二女主角的劇集《堅離地愛堅離地》，原本會接捧《鐵探》播出，現已被抽起，將由楊明和高海寧主演的《婚姻合伙人》頂上。而重頭劇《法證先鋒IV》亦有可能需要延期播映，據悉，該劇更有可能會抽起心穎的戲份，然後找另一位藝人補拍才播出。另外兩部她已拍好的劇集《丫鬟大聯盟》和《牛下女高音》也未知會被如何處置。

由心穎做第二女主角的《堅離地愛堅離地》被抽起，改播《婚姻合伙人》。（劇集海報）

至於在綜藝節目方面，原定在節目《流行經典50年》中，心穎會和「豹嫂」胡蓓蔚有合唱的環節，後來也被取消，改為由「豹嫂」獨唱。而由黎諾懿主持的旅遊節目《懿想得到》，也可能會受到牽連，事關節目中諾懿邀請了八位好友參與拍攝，當中包括黃心穎，傳聞或需重拍或者由其他藝人補拍。最新被「叫停」的，還有在2016年首播，由曾志偉﹑錢嘉樂﹑林曉峰和黃心穎等藝人主持的《我愛香港》，本來節目逢星期六下午2:20重播，而節目原本將會播出有許志安做嘉賓的第17集，不過網民群情洶湧，紛紛集氣要求將節目暫停播映，結果在今個星期的同一段時間，《我愛香港》已被抽起，懷疑更被腰斬，無綫網站的節目時間表顯示將會換成由草蜢和謝安琪等人主持的真人騷節目《快樂聯盟》。早前傳節目將會停播時，有網民就支持這個決定，不過也有網民留言指︰「有咁多花生食，反而更加想睇第17集」。

在《我愛香港》節目的第17集，許志安﹑張衛健和蘇永康等人擔任嘉賓。（電視截圖）

黃心穎在張衛健和許志安玩遊戲時被撞跌，蘇永康則扶起她。（電視截圖）

其實自事件爆出後，雖然許志安和心穎都分別開記招和在社交平台道歉，不過他們的形象插水，心穎曾代言的廣告也被網民留言狙擊，星途危危乎。而她家姐黃心美也被連累，不但引來不少網民到她的IG留言鬧爆妹妹心穎，工作機會或也受到影響，好似早前在迪士尼的新品發布會上，心美拍的宣傳片也被抽起了。無綫方面，「安心事件」爆出後，高層樂易玲在接受傳媒訪問時就指，暫未考慮會否與心穎解約，而暫時停工也是心穎本人的意思。她又稱無綫將會重新部署和處理她接下來的工作。