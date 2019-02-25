《嗜血嬌娃》公開7張最新劇照　「Villanelle」造型揭關鍵劇情？

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BBC America犯罪劇集《嗜血嬌娃》（Killing Eve）繼先前公開首批劇照後，日前再由美國《Entertainment Weekly》獨家發布7張新劇照。

《嗜血嬌娃》改編自Luke Jennings的中篇小說，由《Fleabag》編劇、主演Phoebe Waller-Bridge創作，故事圍繞在英國秘密情報局工作的Eve（吳珊卓飾）和精神病殺手Villanelle（Jodie Comer飾）間宛如貓捉老鼠的遊戲。

吳珊卓憑《嗜血嬌娃》勇奪金球影后。（Getty Images）

以下提及《嗜血嬌娃》首季劇情

首季結尾中，Eve刺傷了Villanelle後處於驚嚇狀態，而Villanelle則在身負重傷的情況下逃跑。第二季將自結尾那一槍的36秒後開場。

點圖細看《嗜血嬌娃》第二季7張最新劇照▼

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除了此波劇照外，雙主演吳珊卓、Jodie Comer先前也登上美國《Entertainment Weekly》封面拍唯美照，並談論第二季的故事方向，透露Jodie Comer在一場吃義大利麵的戲中，因意外差點造成死亡，在醫生搶救後才撿回一條命。

《嗜血嬌娃》第二季將於4月7日首播，點圖重溫上季精彩劇照▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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