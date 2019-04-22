BTS防彈少年團被美主持問當兵　Jin：有義務履行的話必定做到最好

韓國二代男團成員陸續入伍後，當兵潮終於開始吹到正值事業高峰期的三代男團EXO、BTS防彈少年團和WINNER等。繼早前EXO首位成員Xiumin宣布將於5月7日入伍後，對一眾K-Pop粉來說，真正有「殺到埋身」的感覺。而BTS防彈少年團中的大哥Jin亦最遲需在2020年入伍，早前他就在一美國訪問中被問到當兵的心情。

韓國去年8月修改兵役法後，規定韓國男性需在28歲前到軍隊報到。推算年齡計算，即BTS防彈少年團中1992年出世的Jin，最遲必須在2020年6月前入伍；而1993年出世的Suga和1994年出生的j-hope及RM，則分別需在2121年6月和2022年6月前入伍。BTS防彈少年團現時正值事業高峰期，在海內外都擁有巨大人氣，粉絲必然擔心偶像突然當兵的問題。更曾有韓國議員向軍事部門提出，能否以組合在K-Pop上的貢獻與運動員等，在國際賽事上為國增光相提並論抵消兵役。

BTS防彈少年團在美國被問到有關當兵的想法，Jin再一次表達務必履行的心。（影片截圖）

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可是對於服兵役一事，BTS防彈少年團成員根本從來沒有一刻逃避。近日組合接受美國CBS電視台的訪問時，7位成員被問起對於入伍的看法。大哥Jin就回答：「對於韓國人來說，入伍是很正常的事情，如果有義務要履行的話，就必定會做好本分並做到最好。」表達了堅決願意履行國民義務的心。其後主持人又問到會否擔心分開後各走各路，柾國和RM就一同表示現時沒有考慮過，7人都非常享受現在的時光，樂於當下。

除了接受訪問外，組合更公開自己的個人工作室，可見收藏了大量模型。（影片截圖）

BTS防彈少年團《Boy With Luv》MV拍攝花絮：