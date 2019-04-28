【鐵探．劇透】袁偉豪黑仔聯手捉警隊內鬼　呢位成最大嫌疑！

TVB重頭劇《鐵探》劇情越來越刺激，上回講到垶Sir（袁偉豪飾）等人去見被江正龍（楊潮凱飾）用炸彈炸死的手足阿超（余德丞飾）最後一面，懷念共同作戰的種種，悲痛不已。不過，他們很快重整旗鼓，重新搜集正龍的犯罪證據，行動過後推論出有警方高層與營長（吳廷燁飾）合作。

余德丞被江正龍以炸彈炸至重傷，後不治死亡！（電視截圖）

營長手下阿喱（林敬剛飾）又發現彤彤（黃學盈飾）有他們和正龍交易的證據，打算出手殺彤彤除後患。而垶Sir的囡囡晴晴（潘姿善飾）不滿將要移民芬蘭而離家出走，路上巧遇彤彤，二人因阿喱埋伏而變得危險，幸有詠莎（鄧佩儀飾）及Bingo（姜皓文飾）護航救出。Bingo帶着晴晴聯絡垶Sir，兩人決定借用兩女孩身份作為秘密溝通渠道。詠莎向Madam Man（惠英紅飾）匯報，看到Madam Man獨斷專制背後的另一面。

Madam Man記錄所有關於Bingo的一切！

點擊下圖重溫畫面：

+ 24 + 23 + 22

以下內容有劇透，逃生門在此：

【鐵探】鄧佩儀不甘當「最霉」華姐 將勤補拙升呢與惠英紅鬥戲

【鐵探】蔣祖曼演黑幫阿嫂受盡凌辱 自爆角色其實唔軟弱！

【鐵探】姜皓文吳廷燁相隔廿年再鬥演技 望開《殭屍》復盟版團聚

Bingo對腦退症的母親說出自己是一名警察的秘密，過程相當感動。而營長亦透露自己不再信任Bingo，視他為隨時可拋棄的工具以及替死鬼。調查陷僵局，垶Sir提議放出Iris，同時和Bingo合作，谷Sir（梁競徽飾）不滿其做法與他激烈爭吵，阿招（蔡思貝飾）則支持垶Sir。

Bingo向母親坦誠自己警察的身分！

營長從來未曾當Bingo是兄弟！

Bingo將正龍和營長交易的證據交給賤Kan（許紹雄飾），藉此確認他是否警隊中的內鬼。Bingo自覺會凶多吉少，希望垶Sir實現自己的遺願，並說出當時開槍的原因。正龍故意到警署滋事，製造不在場證明，暗中與營長進行交易……Carrie（陳敏之飾）把賤Kan收到的證據交給老公程Sir（黃智賢飾），但他拒絕接收，亦介意她經常為賤Kan說謊，二人婚姻出現危機。

Bingo懷疑賤Kan！

點撃下圖率先睇：