【卡拉屋企】張可頤客串演錄影帶店員　清新形象好吸睛

TVB經典處境喜劇《卡拉屋企》最近在深夜時段重播，不少觀眾大讚劇中的笑位及搞笑對白都沒有過時，深受歡迎。除了「白頭佬」（楚原飾）一家笑料百出之外，不少藝人都有在劇中客串，繼之前出現的古巨基、袁文傑之後，在昨晚（26號）播出的一集中，就有當年未加入TVB的張可頤。

張可頤在《卡拉屋企》驚喜現身，客串演出錄影帶店員，當時的她以短髮造型亮相。（電視截圖）

第34集以「少男日記」為主題，黃發（鄭敬基飾）在搭小巴時結識在錄影帶店工作的Joey（蘇美欣飾），對她一見傾心，決心追求。而張可頤（Maggie）就飾演錄影帶店員Tina，不過相比起Joey，Maggie的戲份少得多，只得幾個鏡頭，但依然氣質出眾。

黃發（鄭敬基飾）在搭小巴時結識在錄影帶店工作的Joey（蘇美欣飾），對她一見傾心。（電視截圖）

點解下圖重溫劇情：

+ 11 + 10 + 9

袁麗麗（Lily）也有在劇中客串演出。（電視截圖）

其實Joey和Maggie當年都是4人女子組合「花生女郎PP Gals」的成員，另外兩位成員是袁麗麗（Lily）和陳雪燕（Jonie），Lily也有在劇中出現，飾演黃發（鄭敬基飾）在碼頭遇到的女子。PP Gals在1991年出道，據知幕後搞手就是鄭敬基。而當年作為組合成員之一出道的Maggie，當時的英文名叫做Tina，除了她是短髮之外，其他三位成員都是以長髮的典型90年代青春少女形象出現。組合成員大多是Model，例如Joey就是《Yes!》城市驚喜靚女，當時可以說風頭完全蓋過Maggie。

Joey和Maggie當年都是4人女子組合「花生女郎PP Gals」的成員，另外兩位成員是袁麗麗（Lily）和陳雪燕（Jonie）。（網上圖片）

PP Gals在1991年推出了唱片《PP Gals·DJ Boy》，當中的主打歌《DJ Boy》是當年電視、電台的熱播歌曲。在劇集中也有插播多首她們的作品，包括《DJ Boy》、《夢中情人》、《晴天雨天》。組合的特色是女仔彈結他，4個靚女穿上白色背心短裙，對年輕男聽眾非常吸引，掀起過短暫熱潮！可惜PP Gals在推出一張唱片之後，隨即解散，成為「一片歌手」。對於組合解散的原因，眾說紛紜，有傳是其中一位成員懷孕，也有傳是唱片公司破產倒閉。

4位靚女青春無敵，穿上白色背心短裙，相當清麗脫俗！（網上圖片）

PP Gals解散後，張可頤正式改英文名為Maggie，並在1994年參加香港小姐競選，在準決賽獲得「最具演藝潛質獎」，更以大熱姿態晉身最後五強，其後正式簽約TVB，成為無綫電視合約藝人，在多部劇集中擔正做女主角。她在《難兄難弟》中飾演程寶珠一角形神俱似，一炮而紅，與關詠荷、蔡少芬、郭可盈及宣萱合稱無綫90年代末「五大花旦」。2003年憑《九五至尊》的呂四娘奪得「本年度我最喜愛的女主角」，被視為代表作之一。

Maggie曾經以PP Gals成員身份登上TVB的舞台，當年她還未參選港姐。（影片截圖）

雖然Maggie已經50歲，但依然Keep得好好，素顏都好靚女！（微博圖片）

點擊下圖重溫PP Gals嘅演出：