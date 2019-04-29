《不能結婚的男人》相隔13年出續集！　阿部寬再演mean爆單身大叔

日前富士台發表了10月秋季檔的火9劇，為阿部寬2006年主演的《不能結婚的男人》（結婚できない男）的續集。

豬豬本以為富士台火9差不多要廢檔了，本周火9檔《完美世界》（パーフェクトワールド）的收視率5.8，上一季火9檔《後妻業》最低收視率5.1，再上一季火9檔《我們由奇跡構成》（僕らは奇跡でできている）最終回收視率5.6，步步緊逼深夜劇收視率的火9檔已經快淪為富士台的笑話。不過，最近富士台的月9檔士氣大漲，高層們也終於有精力解決火9和木10兩個日劇檔的品質了，沒想到，富士台改革火9檔的動作這麼大，宣布拍攝2006年阿部寬主演的日劇《不能結婚的男人》的續集，不得不說腹肌太拼了！

《不能結婚的男人》為阿部寬的代表作之一。（劇照）

這部劇的當年的創作背景在於伴隨着現代社會的越加成熟，晚婚現象越來越嚴重，獨身主義者也越來越多。以前過了40歲還沒有結婚的人會遭人側目，現在則已經再平常不過。而隨着這種現象逐漸普遍，日本人少生孩子或者不生孩子，女性不再只能在家相夫教子，而是可以和男人們一起在工作上打拼江山。現今日本社會已經面臨這種翻天覆地的變化，這也成為了新時代日本人的課題。本劇就是講述獨身主義的主人公，最終怎樣走向結婚的道路的曲折故事。

桑野信介（阿部寬飾演），一個年過40的多金建築師，穿着有品味、愛聽古典樂，擁有一流的廚藝，而且還是單身！看似條件優渥的他，卻是既彆扭又刻薄的賤嘴男，女人一旦認清他的真面目，都會頭也不回地絕塵而去。在情場上不斷失敗的慘痛經驗，讓信介開始覺得自己並不需要戀愛或結婚，還提出各種理論來武裝自己。明明心底感到莫名的寂寞，表面卻越發乖僻古怪。

阿部寬扮演的桑野信介認為自己不需要戀愛或結婚。（劇照）

就在此時，信介遇到了他從未經歷過的女性典型：內科醫夏美（夏川結衣飾演）！夏美除了帶有與眾不同的堅強，對信介的態度更是不及不離、淡然待之。信介一邊感到困惑，一邊卻深受吸引，在不知不覺逐漸卸下自己的心防…

而與信介相識多年的工作夥伴澤崎摩耶（高島禮子飾演）、住在信介隔壁的年輕OL田村滿（國仲涼子飾演），也陸續加入這場戀愛與婚姻的幸福爭奪戰！究竟信介的真命天女是誰？不婚熟男又真能擺脫單身生活嗎？集合了夏川結衣、高島禮子、國仲涼子、塚本高史等實力派演員的這部劇究竟有怎樣的魅力？

扮演OL的國仲涼子於《不能結婚的男人》中非常搶鏡。（劇照）

2006年的《不能結婚的男人》以16.93的平均收視率獲得了當季收視第3名的好成績，首集收視率高達20.2，最終回更以22.0的收視率完美收官。該劇不但在台灣地區多次重播，還在2009年被韓國翻拍。時隔13年，這部劇在豆瓣上依然有高達8.9的評分，在打分的2萬人中，超過一半的人打了滿分5分，不得不說這部劇是富士台的招牌IP，目前暫且不知道這部日劇的第2季除了寬叔之外，原班人馬會有多少人回歸，又有哪些新角色加入，更重要的是，不知道劇中53歲的寬叔會不會結婚呢？

《不能結婚的男人》於豆瓣獲得8.9分的高分。（截圖）

這部日劇當年可是為富士台拿了不少重要的獎項呢，光是在當年的第50屆日劇學院賞中，就一攬最優秀作品、最佳男主角、最佳女配角、劇本獎、導演獎以及劇本獎6大重要獎項（11個獎項拿了一半以上，寬叔當年奪走了多少少女的芳心……）

其實富士台手中還有很多人氣IP，比如《legal high》、《BOSS》、《醫龍》等等，如果說時隔13年還能重啟《不能結婚的男人》，《legal high 3》、《BOSS 3》、《醫龍5》也應該不遠了……

點圖重溫《不能結婚的男人》精彩劇照▼

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