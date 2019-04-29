【貞子】混血女主角池田依來沙太養眼　觀眾錯焦點完全唔識驚

新一期日本版《Newsweek》雜誌選出「100位世界最尊敬的日本人」，《午夜凶鈴》的貞子竟然上榜，跟藝術家草間彌生、演員蒼井空並列，可知貞子是如何深入民心，而5月上映的《貞子》準備再嚇觀眾一次，但今次女主角是日本混血女星池田依來沙，顏值爆燈加惹火身材，完全令觀眾錯晒焦點，依來沙可說是電影的成敗關鍵。

《貞子》女主角池田依來沙，真係靚到dum一聲。（IG圖片）

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現年23歲的日本混血女星池田依來沙，擁有西班牙及菲律賓血統，曾拍攝《SUNNY 陽光姊妹淘》、《櫻桃男孩》及《超能勁處男》，尤其在《櫻》片和《超》片中她更有大膽的演出，被網民讚她擁有「神之乳」，而在新片《貞子》中，她將飾演女主角秋川茉優，在醫院裡工作的一名心理諮詢師，電影內容跟舊作大同小異，最大分別是由錄影帶改為Youtube，因為胞弟靈探而引出貞子現身的恐怖故事，片中還有一名在火場救出的少女，是電影的重要人物。

依來沙為配合電影宣傳，遠赴西班牙拍攝首本寫真集。（網上圖片）

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電影於5月24日在日本率先上映，為配合電影宣傳，依來沙推出首本個人寫真《pinturita》，並遠赴西班牙取景，屬於唯美式的風格，性感而不暴露，絕對是值得收藏的作品。由於依來沙過往有不少性感演出，在新作中依來沙外貌亦過於養眼惹火，平時固然是賞心悅目，但放在恐怖電影中，卻令觀眾掛住看她而難以投入，驚嚇度大大扣分，《貞子》迷會否收貨，就要入場才有分曉。

《貞子》女主角依來沙顏值太高，令觀眾掛住睇佢唔識驚。（劇照）