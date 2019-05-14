【倚天屠龍記劇評】至蕩氣迥腸愛情線　張無忌趙敏竟輸比呢一對…

新版《倚天屠龍記》令很多觀眾直呼「編劇玩大咗」。今次編劇的「魔改」的確有些任性，出現了些許的「人設崩塌」，後續劇情該如何自圓其說也令人擔憂。但也不算跑偏，劇情都在為「忌敏」的愛情阻隔與明教的「抗元大業」兩條後期主線服務，只不過《倚天》想要在立意上飛得更高，無奈風箏線不夠牢固，使其搖搖欲墜、讓人心懸。 《倚天屠龍記》這個故事有兩大主線，一是六大派圍攻光明頂，即江湖的「正邪觀」；二是以明教為核心的「抗元大業」，即張無忌（曾舜晞 飾）、楊逍（林申 飾）等人眼中的「除惡揚善」，朱元璋（金釗 飾）等人眼中的「廟堂之爭」。今次，將準備從這兩個方向，談談此版《倚天》的改編。 ＊下列內容含劇透

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以「逍芙戀」為線索的江湖「正邪」論

是的，說到《倚天》前半部分的所謂正派與魔教之間的鬥爭，還是要回到「逍芙戀」。其實，這條主線應由張翠山（李東學 飾）與殷素素（陳欣予 飾）的結合、兩人與金毛獅王（張永剛 飾）的結義開啟，以六大派圍攻光明頂徹底打響。但，「張殷」之戀沒能承擔起應有的戲劇張力，張翠山的自盡尚不如紀曉芙（鄔靖靖 飾）的坦然赴死來得大義凜然。因此，逍芙戀「臨危受命」，成了前半段（甚至整部劇）的主要線索之一。

之前的文章裡提到過，此版楊逍與紀曉芙「屬靈不屬欲」，撩妹是其次，兩人對話裡談得最多的是明教理念、江湖規矩，以及何為正邪。在楊逍出場之前，觀眾看到了殺人如麻的金毛獅王也會講江湖規矩，看到了滿口「仁義道德」的武林正派也會為了屠龍刀，間接逼得「張殷」夫婦雙雙自盡……而這一系列劇情，在楊逍與紀曉芙的對話裡，給予了回應，既是楊逍在紀曉芙心中形象的漸漸轉變，也是所謂正邪之分在觀眾心中的漸漸明晰。

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作為明教的光明左使，楊逍自然有「義務」先展現一番邪魔外道的「邪氣」。面對滅絕盡是挑釁與傲慢，哪怕滅絕一言不發，也不妨礙他自我發揮，將峨眉派上下羞辱個遍；想拐走紀曉芙，用「要麼我今日屠你峨眉，要麼去找你的屠龍刀」這等威脅話語，逼走滅絕。

正嗎？不正。楊逍一臉的「我是魔教我怕誰」。包括在第35集中，紫衫龍王黛綺絲（楊明娜 飾）與韓千葉（李解 飾）故事的一段回憶裡，面對韓千葉的強人所難，楊逍說道：「君子一諾千金，但我楊逍不是君子…」在外人看來，如同一言不合就殺人的金毛獅王，動不動就吸人血的韋一笑（陳創 飾）一樣，明教中人果然個個是魔頭。

（《倚天屠龍記》片段）

楊逍不是君子嗎？此版《倚天》中，楊逍未曾殺過什麼人，面對使心機埋伏自己的何太沖夫婦，他即使看不起對方的小人行徑，輕蔑道，「哪來的鼠輩 !」，卻也沒有痛下殺手。從江湖規矩來看，行事磊落、不乘人之危、不欺淩弱小、維護同教，楊逍怎麼看都稱得上一句「君子」。

紀曉芙對自己師父深信不疑，說自己峨眉派的宗旨是「先除邪魔外道，再驅除胡虜」，楊逍笑道，「她都是為了她個人的面子…你師父和那些所謂的名門正派，動不動就把信念掛在口頭，欺世盜名」。而滅絕（周海媚 飾）的結局如何？她因不願受張無忌相救而死於萬安寺塔下。因個人的偏見與教派的私怨而亡，全然忘記了跟弟子講過的峨眉大志，雖不至「欺世盜名」，但多少也應了那句「都是為了她個人的面子」。同時，正派人士對一個女童也不惜擒獲虐殺，手段極其殘忍，只因其為明教後人。楊逍對紀曉芙說，「這就是江湖。」道貌岸然的名門正派與楊逍相比，高下立斷。

六大派圍攻光明頂一戰，《倚天》算是還原度極高了。這一段是《倚天屠龍記》中非常重要的章節，很多版本將這一部分進行改編簡化，刪除了一些非主要人物，但這會使此情節的衝擊力大打折扣。因為這不僅僅是張無忌與明教中人的勝利會師，更是一次對於「正邪」的重新詮釋。

此版《倚天》則還原了很多看上去不重要的人物與情節，比如對胡青牛妹妹始亂終棄、殺同門奪位的華山派掌門鮮於通，崆峒、昆侖等派的工於心計、不守江湖規矩…在視死如歸的明教中人以及張無忌的對比之下，對方顯得更加卑鄙惡劣。原本是「正」來除「邪」，可惜「正非正」，越除越心虛。六大派人心上的潰散大過張無忌武力上的碾壓。

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此外，《倚天》還保留了明教的蝴蝶谷大會。蝴蝶谷大會是很重要的一節，它要確定明教此後的方針政策，明教的人事調動，也代表了《倚天》即將開啟第二大主線。而在這其中，個人認為楊逍在蝴蝶谷「哭墳」這一情節，其重要性不下於蝴蝶大會。原著裡沒有「楊逍哭墳」這一情節，但對於此版《倚天》卻是個昇華的設定。如果蝴蝶谷的人事變動觀眾沒在意，如果大會上「生亦何歡，死亦何苦」的明教口號沒能打動你，那麼楊逍哭墳，肯定能引起你對楊逍的使命，以及明教的命運走向的關注。

我們所見的楊逍前期風流傲慢、不可一世，藏起自己的「君子心」，後期沉穩內斂、山崩於前不行於色，藏着自己的思念苦，而「楊逍哭墳」，是他唯一一次情緒的釋放。他對著紀曉芙的墓碑說女兒已經有所托之人，說知道紀曉芙一直在等他（死也不肯說自己的思念之苦），最重要的是，他說，「快了，等我完成最後的使命……等我。」

「使命」二字打在觀眾心裡，讓人突然意識到，這不是編劇給「逍芙戀」的刻意加糖，這是在提醒觀眾，楊逍以及明教眾人現在要去做完成一直以來的「大志」了。「逍芙戀」也會隨着「正邪」暫時的統一，女兒的出嫁告一段落。但不是結束，「逍芙戀」雖然戲份不多，但其會作為線索貫穿整部劇，它所承載的意義也是完整的，完整得「不像話」。本以為將楊不悔嫁出去之後，這一段算是掀過去了，沒想到劇情在後期連楊逍與殷梨亭的關係，《倚天》也定要給一個最後的答案。

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其實楊逍對於曾經思想僵化、做派迂腐的所謂名門正派是輕視的，即使在張無忌解救六大門派，大家形成暫時的同盟時，他也並沒有拿出明教二把手該有的熱情，而是站在遠處，默默看着韋一笑和范遙（宗峰岩 飾）招待眾人。而在張無忌的婚禮上，面對殷梨亭（宮正楠 飾），楊逍先是給了個下馬威，「武當的朋友來了啊」，就轉身和不悔走了。但是緊接著楊逍又回來了，「找個機會，你我好好聚一聚，你帶上好酒」，說着，把一個「囍」字推到了殷梨亭身上。看似隨意，實則是楊逍對殷梨亭真正的接納，也是《倚天》中的正邪之念徹底地冰消雪融。

與「忌敏戀」並進的「抗元大業」

「忌敏戀」與「抗元大業」在我看來算是在後期劇情中齊頭並進的。當然，論篇幅的話，自然是「忌敏戀」比較多，但顯然「抗元大業」這條線編劇並不想放過，甚至有意抬高，將其插進「忌敏戀」裡。《倚天屠龍記》中的這條線能夠放大固然是好，如果能將政治立場與愛情抉擇，歷史抉擇與張無忌個人的抉擇呈現清楚，會非常精彩。但此版《倚天》，希望能着重將「忌敏戀」這一條線講好，因為一旦涉及到「抗元大業」，劇情就多少會有些崩掉。

先說回「忌敏戀」。明教蝴蝶谷大會之後，緊接着便是張無忌攜「四美」（趙敏、周芷若、殷離、小昭）流落荒島的劇情。這應該是張無忌與趙敏（陳鈺琪 飾）的感情發酵期，也有人說，此版趙敏的人設就是在這部分崩塌的。比如趙敏深刻認識到自己與張無忌「身份有別」之後，用力去推海邊的船，哀求說：「我們再也不回去了好不好？」

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其實，趙敏的人設還在，她依然是自信驕傲，為了愛堅持到底的趙敏，而她的低頭，目前也僅限於對這份愛的不確定。此版趙敏雖苦情，但這份「苦情」也不壞，陳鈺琪的演技和形象與後期的趙敏貼合了許多。並且，此版張無忌的設定在感情上並非多情，他從頭到尾只愛趙敏一人，只是他確定的時間稍晚，並且因為立場的不同而猶疑。壞就壞在，此版《倚天》總想要將兩條線索並在一起。

第41集中，趙敏被哥哥出賣，被父親拋棄，成了囚犯，差點被砍頭。這一情節設定有些不通，親情轉變太快，毫無鋪墊，人物動機說不清楚。可以理解為，編劇想要將趙敏形成孤立無援的狀態，從而推到張無忌身邊去。於是，趙敏在范遙的推動下，真的提前去了濠州。范遙給出的理由是希望趙敏能夠和張無忌合作，殺掉元朝昏庸皇帝。殺掉皇帝這一做法到底容不容易實施、趙敏會不會主動參與刺殺元朝皇帝的計劃暫且不提，這一改編讓劇情以及人設都有些難以自圓其說。

趙敏提前到達濠州，編劇的考慮大概有三點。其一，趙敏在思想上與張無忌站在同一高度，都是以「解救百姓、拯救江山」為目標，提高此版趙敏的格局與心胸；其二，讓趙敏來提醒張無忌，朱元璋有狼子野心，是不安分的下屬，「不要再與這些人為伍，他們只會讓你失去仁心」；其三，「刺殺皇帝」的主意不是楊逍提的，並且他對這個建議態度曖昧，並不十分支持，眾人圍攻趙敏時，他也並不在場，從未對張無忌的感情問題置喙，也就是說，在明教上下智商集體掉線的同時，楊逍獨善其身。

但劇情這樣發展，也因骨牌效應帶來了一系列劇情轉變與負面作用。其一，趙敏提前與周芷若（祝緒丹 飾）對峙，並非在周芷若使出「九陰白骨爪」之後才真相大白，缺乏了衝擊力；其二，丟失了趙敏與張無忌的第三次「小酒館之約」這一情節；其三，明教中人雖有時不講道理，但也不至於集體對付趙敏一人，明教的俠義與智商皆被削弱。

其四，周芷若耍心機，趙敏對着明教一眾拆穿她的「苦肉計」，類似「宮鬥」的效果並不好；其五，趙敏大部分時間都待在濠州，如何尋找金毛獅王的下落是個問題；其六，「敏若」幾經對峙後，趙敏濠州搶親這一舉動的震懾力或許也會打個折扣……因此，「抗元」與「忌敏」兩條線相互交叉並進，想用「抗元」增加虐戀元素，《倚天》失控了。

另外，從楊逍對待朱元璋的態度上可以看出，楊逍知道朱元璋的野心與不受控，但他仍然想要保朱元璋，與明教眾人對朱元璋的態度背道而馳，卻與張無忌是相通的。因為，他們是將抗元大業與百姓得失放在首位的，而政權與江山到底在誰手中，兩人都是不在意的。

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其實自蝴蝶谷大會之後，明教的未來也基本寫定了。行着一套江湖規矩、重情重義又瀟灑自如的明教高層，與行軍作戰、威望漸起的各香主的權力慢慢分離，明教高層在政治上的權力基本被架空。「憐我世人，憂患實多」是明教高層的理想主義，是楊逍、張無忌等人的志向所趨，心繫天下，卻未曾想過據為已有。因此，朱元璋對現實的追逐與他們的理想主義並不衝突，所以楊逍看破朱元璋卻不戳破。

因此，我預測此版楊逍的結局不會同94版一樣，被朱元璋毒死。此版楊逍高傲卻不剛愎自用，深謀遠慮卻不屑權術，他對朱老四根本構不成任何威脅。只要抗元大業一成，他多半會選擇隱居，陪着他的紀曉芙，連張無忌給他的教主之位有可能都不做。同時，白眉鷹王應該不會死於「戰三渡」，他可以繼張無忌之後接管明教（不負責任預測）。

因此，楊逍在《倚天》中不僅擁有完整的人物情感走向，並且其個人命運是與《倚天》整個故事的轉折相輔相成的。如果能最終在成全了張無忌「愛江山更愛美人」的同時，也成全了楊逍的「不慕廟堂，心在江湖」，那麼此版《倚天》在立意上，才是飽滿的。

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