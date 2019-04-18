【倚天屠龍記】曹操持有「倚天劍」？　N年後網友地盤挖出刀劍

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》又再一次掀起一陣武俠風，在最新一集中屬明教四大護教之一天鷹教的殷素素，齊集武林門派眾人在王盤山上一賞能號令天下的「屠龍刀」。作為刀中之刀「屠龍刀」有極大的威力，同劍中之劍的「倚天劍」齊名，兩把武器都是習武中人為其所爭奪的刀劍，就好似這一段說話：「武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從，倚天不出，誰與爭鋒。」可想而知這兩武器在江湖地位有幾高，正因為如此不禁令人猜想到底現實世界上有否「屠龍刀」﹑「倚天劍」的存在呢？就在近日內地有一名地盤工人，在工地工作時就挖出疑似這兩把武器，掀起不少討論。

「屠龍刀」﹑「倚天劍」一直是武林中人所爭奪的武器。（網上圖片）

曹操擁有一把倚天劍，是三國時最有份量的寶劍（網上圖片）

「屠龍刀」﹑「倚天劍」威力無比，無論在小說還是影視作品中，所顯示的力量都非常巨大，不過創作始終是創作。但曾在東漢末年的時候就的確出現過一把「倚天劍」，其劍的持有人就是曹操。這一把劍被喻為鋒利無比又削鐵如泥，據知倚天劍是仿照西漢早期玉具而設計的，劍身長119厘米長度驚人。曹操一直戴在身邊用作防身之用同鎮威，當時能佩戴寶劍之人是象徵其有身份地位的。有睇《三國演義》的都知道，曹操當中講了一段金句：「寧教我負天下人，休教天下人負我。」因疑心呂伯奢的家人圖謀殺害自己，當時就是用倚天劍殺其害，在當時這把寶劍屬三國最有份量的。

不過曹操此劍就非《倚天屠龍記》中的倚天劍，而真的「屠龍刀」﹑「倚天劍」其實就在金庸先生的手上。在多年前金庸先生在一次座談會中，就認識到台灣一位有「人骨煉劍師」之稱的郭常喜打造這兩把武器，按照小說中的描述打造「屠龍刀」﹑「倚天劍」令金庸甚是開心收藏至今。

郭師傅表示十多年前金庸曾找他鑄造「屠龍刀」﹑「倚天劍」。（網上圖片）

不過據知郭常喜要打造非一般的武器是非常不簡單，要用到人骨去燒煉而成的。歷傳三代打造刀劍超過50年的郭常喜，認為要鑄一把好劍就要用人骨下去煉，皆因人骨當中的「磷」同「鈣」有助鐵更純：「骨頭放下去的時候，它才會有這個青火。表示祂的靈已經到了，就是我們人的魂已經有來到爐裡面，要讓你來煉成這支劍。」從畫面中看，原本紅通通的火一下子將人骨放入去不到十分鐘就出現青火，相當罕見。

而據化學專家的分析得知，原來人的骨頭裡面的磷，當溫度太高的時候它就會燃燒起來。而磷的燃點只要在34度就會自燃，當中的鈣亦可以將一些鐵的雜質帶走，因為鐵的熔點好高的，所以就會煉出極純的鐵。

郭師傅是台灣著名人骨煉劍師（網上圖片）

人骨鑄劍會出現青火。（網上圖片）

+ 3 + 2

最罕見的是原來用人骨來造劍會出現一些奇特的特徵，就是劍的表面會自自然然出現一些花紋，這一些自然現象是好難出現在普通的劍上。而這一些用人骨打造出來刀劍，並不是可以隨便賣給別人的，根郭師傅指只鑄給宗教儀式用的。而打造一把刀劍其實會用掉不少人骨，原來這一些人骨是撿骨師在墳墓撿到的無主骨骸，之後就進行擲筊（信仰問卜）儀式詢問對方是否同意，假如同意之後亦會進行鑄煉前的拜祭，再次詢問對方意見，之後才正式進行鑄煉。未知在金庸先生手上的「屠龍刀」﹑「倚天劍」是否人骨鑄煉，不過都相信是難得一見的刀劍。

專家表示人骨中的鏻同鈣是有助煉出極純的鐵。（網上圖片）

事實上「人骨煉劍」在古代早就發生過，春秋時代一名為干將的鑄劍師被奉命鑄劍，沒想到一直鐵汁難下鑄不到一把好劍，此後他的妻子就跳入火爐，沒想到鐵汁流出，就成功鑄造出一把好劍，所以現代人稱「干將」、「莫邪」就是比喻好劍之意。而郭師傅亦視他們為神，一直奉拜他們。另外，有一名網友最近在地盤工作中發現兩件武器，他就視為「屠龍刀」﹑「倚天劍」，從畫面上看這兩把武器在一堆泥土之中，外形上似足小說中的形容，搞到不少網友都嘩然「撿起來對砍」﹑「對砍試」…更笑說看看有沒有收藏刀譜十分好笑。