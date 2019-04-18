【多圖】台女星辜莞允偷拍閨密出浴　露點裸照傳給男友欣賞

台灣女星辜莞允近日涉嫌在出外景時，偷拍同房女星徐瑋吟出浴照，更將裸照傳給男友欣賞，而東窗事發後，徐瑋吟誓要討回公道，而辜莞允則稱只是「誤拍」，而對方反利用事件藉機炒作。事實上辜莞允出道時，她的露點出浴裸照也曾被瘋傳，想不到曾是受害者的她，現時卻變成加害者。

辜莞允和徐瑋吟在帛流拍攝台灣綜藝節目《愛玩客》，而辜莞允涉嫌偷拍徐瑋吟出浴照，更傳給男友欣賞。（IG圖片）

【超驚艷】阿里山美女引起熱話 純粹賣烤肉千萬不要心邪

台灣女星辜莞允樣子甜美，身材惹火，出道不久即成為宅男女神，但她近日卻惹上了官非，事緣她跟閨密好友徐瑋吟，上月一起到帛流拍攝台灣綜藝節目《愛玩客》，二人獲分配同房，想不到辜莞允涉嫌偷拍徐瑋吟沐浴的照片，更將裸照傳給男友共同欣賞。由於徐瑋吟手機掉進水裡，當時即借用同房的辜莞允手機時，赫然發現自己的裸照，辜莞允被揭破偷拍後，曾聲稱只是「誤拍」，其後再被揭發不止一次偷拍徐瑋吟，加上裸照已經外傳，徐瑋吟更聲稱會提告。

辜莞允的裸照曾在網上瘋傳，想不到現在由受害者變成加害者。（IG圖片）

+ 18 + 17 + 16

【減肥】沈月減走包包面全靠去水腫餐單 餐前仲要食一種食物撐胃

事件曝光後，製作單位原先指二人在房間內有小磨擦，才會互相指責，想不到事件愈演愈烈。其後徐瑋吟在Instagram表示「事情發生我也很難過，心受傷了是事實，接下來都交由公司回應。」至於辜莞允反指對方藉事件炒作，她在Instagram留言：「關於報導的內容皆屬不實，請有心人士勿刻意炒作，我方將保留法律追訴權，謝謝大家關心。」

徐瑋吟被閨密偷拍出浴，聲稱被最信任的人傷害了。（IG圖片）

+ 11 + 10 + 9

早於2014年，辜莞允也曾牽涉入裸照事件，但當時她卻是受害者，還在大學時代的她，曾拍過出浴裸照，卻不慎遺失了相機，雖然拾獲相機的學長歸還了相機，但已預早備份了相片，最終辜莞允的裸照在網上瘋傳，當時甚至傳出有裸露短片流出，辜莞允曾說受了很大傷害，更花了很多的時間，才能正常重返校園生活。想不到辜莞允由昔日的受害者，突然變成加害者，最親密的人才是最易傷害妳的人。