蒼井空將榮升人母　今晚直播剖腹生產令和雙胞胎分享喜悅

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一代知名AV女優蒼井空（蒼井そら）與DJNon閃婚後正式退役，目前腹中懷有雙胞胎男嬰，預產期將至，她準備在踏入令和新年號的5月1日開刀產子，並已於26日入院待產，預計在30日（今日）晚上9時在Abema TV直播生產過程。

蒼井空透露在產前3個月已經接受製作單位的拍攝，她則以最自然的狀態示人，包括在家中穿睡衣、不化妝的樣子等，務求呈現最真實的生活模樣。蒼井空日前亦在個人網誌撰文分享開刀前的準備，打算在陣痛發生前就剖腹生產；雖然預計會生下令和寶寶，但如果有提前破水的情況，也有可能會在平成最後一天生產。

蒼井空不吝嗇在個人社交媒體分享自己的孕照，準媽媽美麗依舊。

蒼井空日前在個人網誌分享最後一次產檢的結果，她在一星期內體重增加了2公斤，腰圍亦已增加到105公分（約41吋）。她又因為孕肚過重，使走路的步速變慢，更別說彎腰撿東西。蒼井空又透露在醫院每天都早睡早起，很多時候凌晨5點醒來就難以再次入睡，在嬰兒誕生前就已經體會到當媽媽的艱辛。

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蒼井空表示公開生產的過程是希望紀念這個人生中的重要時刻。適逢遇上日本將更改年號踏入新時代，她亦希望由平成直播至令和，與所有粉絲一同分享當母親的喜悅。蒼井空一再強調直播內容是記錄自己產前產後心情，而並非產子過程。她亦已經做好萬全的準備，包括除去身上所有金屬環，以迎接新生命的到來。

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