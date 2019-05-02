網民發起「驅狐行動」追擊黃心穎　呼籲萬人聯署要求無綫終止合約

安心事件餘波未了。(IG圖片)

上月中黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，外界齊聲怒罵呢對出軌男女，兩人要即時停工，復工無期，演藝事業凍過水。心穎更被冠以「狐狸精」的惡名，即使已經於IG出post道歉，亦未能平息民憤。心穎日前已經避走美國洛杉磯，散心兼修讀演藝及導演課程進修，不過今次事件的影響仍未完結，例如她之前拍好而未播出的劇集，就要抽起唔播變成倉底貨又或是重拍，可謂「累街坊」。早前更有網民於fb發起簽名行動繼續追擊心穎。

心穎連累《法政先鋒IV》要重拍。(IG圖片)

安心出軌事件發生後一星期左右，就有網民於fb發起了「要求無綫與黃心穎即時終止經理人合約」的簽名行動，專頁的黑面封面上更寫住「人盡可夫，天地不容」，並以「驅狐行動」為行動代號，發起萬人聯署，表示：「期望簽署聲達10000人時，用任何道其訴求轉達TVB或各大傳媒。」專頁內有一份聲明的連結，該聲明講述今次行動目的，是希望可以將心穎趕出公仔箱，要求TVB即時終止與心穎的經理人合約，以及考慮褫奪其2012年香港小姐亞軍資格，還要求心穎真人露面向公眾道歉。而截至現時為止，聯署簽名的累積人數已逾1500人。

心穎現正身在美國。(IG圖片)

以下就係「驅狐行動」FB專頁以及聲明詳細內容，仲有安心事件相關圖片：