梁裕恆再爆某男星黑材料：呢條契弟想夾女藝人上房！

連日來多次在社交網站為黃心穎發言的落選港男梁裕恆（Flow），被網民怒斥借助事件企圖博出位、爭取曝光率，隨後亦一一將文章刪除。而在今日（29日）下午，Flow在IG寫千字文反擊，更表示將會是最後一次提及「安心事件」。不過，他卻在文中大爆有男藝人涉嫌強迫女藝人上房，再次成為焦點。

Flow在IG寫千字文表示將會是最後一次提及「安心事件」。（梁裕恆IG）

Flow聲稱自己絕無想出位的想法，更叫大家評評理：「發生這事後有三個傳媒想約我出來做專訪 我都推了，如果想出位，怎會推辭？」Flow雖然力撐黃心穎，不過在文中他則重申自己一直都認為黃心穎有做錯，更主張4個觀點：「她是有錯；在被男方欺騙那一點上 她也是受害人；四個人既關係並唔係大家所知咁簡單；同樣事情娛樂圈或社會上不斷發生，唔洗咁樣至人於死地。」

梁裕恆在IG表明自己從來沒有打算博出位。（梁裕恆IG）

他亦慨嘆自己的言論自由被扼殺：「我一直無意挑釁所謂既網民，錯在我不知道香港是無言論自由的。」他更加自責部份網民用言語攻擊自己，幸好自己沒有受這些激烈言辭影響：「大家亦可反省一下網絡欺凌的問題 曾經有人因為網絡欺凌而輕生，很可惜。」

梁裕恆日前多次為黃心穎辯護。（梁裕恆IG）

而文中亦帶出另一個重點，Flow大爆最近被一位疑是圈中人的「契弟」批評自己抽水搏出位，然而這位「契弟」卻壞事做盡，曾經想夾一位女藝人上房，怒斥他根本沒有資格作批評：「今日又有另一條契弟出嚟話我抽水，我需要抽水？我需要搏出位？呢條契弟係娛圈（樂）圈壞事做盡，曾經想夾一個女藝人上房，最後傾唔掂數對人講左句 「你以後無運行」，自己周身屎既人做咩要提及我d小人物，抽我水呢？」不過如果屬真，由「你以後無運行」這句說話可以推斷，這位男藝人應該是甚有地位的人。

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不過，不少網民依然不滿意Flow的千字文解釋，認為他依然繼續「抽水」，亦質疑他所說的話的可信性。此外，不少圈中人都曾經公開指責過Flow，無綫高層樂易玲接受傳媒訪問曾恨批Flow藉機炒新聞兼抽水，絕對不可信！

樂易玲日前出席活動時表示不相信梁裕恆的言論。（資料圖片）

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最後一次提及《安心事件》



網絡欺凌？言論自由？文化大革命？



刪除post既原因是因為我知道的 要說的都已經說完 對我來說已經告一段落 再講就長氣 老套 事實證明裝睡的人是叫不醒的



我一直既觀點只有幾個：

1.她是有錯

2.在被男方欺騙那一點上 她也是受害人

3.四個人既關係並唔係大家所知咁簡單

4.同樣事情娛樂圈或社會上不斷發生 唔洗咁樣至人於死地



但原來所謂既網民係唔識中文 或者只是標題黨 只會發癲說 你個人道德觀有問題 搞人老公就係唔岩 (我不是說了她都有唔岩嗎）即使社會上大家睇法有唔同 又需要這樣嗎 怎麼香港會變成這樣？



曾經有個年代 觀眾唔鍾意藝人結婚 所以結了都要收埋扮無結 但呢個年代 觀眾鍾意藝人結婚或情侶檔............你鍾意浪子娛樂圈個個都浪子 你鍾意好男人 娛樂圈就個個都好男人 觀眾鍾意咩 娛樂圈就會有咩



律政司工作需要都會結比你睇 this is partnership



我認為裕美既回應 大方又中肯 但都要比所謂既網民鬧 她幾個家姐完全唔關事 都比人留言洗版

有個人講得好岩 係呢件事上唔踩多佢一腳就已經係敵人 講番句公道小小既說話已經要被攻擊



其中一個原因是 人是不願意接受自己一直相信既事係假的 錯的



我一直無意挑釁所謂既網民 錯在我不知道香港是無言論自由的



我出post後大量是假ac來言語攻擊 大約比例是7成假ac 2成 fans 1成無聊人

飲食業有網絡打手 娛樂圈又怎會無 而所謂既網民真係好搞笑 會認為留幾個言就會覺得自己好威 好大攻擊性 會傷害到我弱小既心靈



農民化社會 佢地既留言正好反映出佢地既層次 我一句都懶得回應 對我來說不痛不痕

很多朋友關心我有無事 對我不太了解 我會堅持做我認為對的事 即使千夫所指 而且怎會為一d完全唔識 無關痛癢既人或說話去唔開心



不過藉著呢件事 大家亦可反省一下網絡欺凌的問題 曾經有人因為網絡欺凌而輕生 很可惜



對這網絡太認真了 你睇d留言就佢地知不知所謂 會在網絡通處鬧人的人 又會正常得去邊

今日又有另一條契弟出離話我抽水 我需要抽水？我需要搏出位？呢條契弟係娛圈圈壞事做盡 曾經想夾一個女藝人上房 最後傾唔掂數 對人講左句 「你以後無運行」自己周身屎既人 做咩要提及我d小人物 抽我水呢 人人都想抽水 但水並唔係咁抽



發生這事後有三個傳媒想約我出來做專訪 我都推了 如果想出位 怎會推辭



我在網上一直有評論政治 社會問題 好多朋友提醒我做呢行 唔好講政治啦 但我性格就係咁 唔岩就要出聲 搏咩出位ja 我根本唔洗靠呢行搵食

對我來說 簡簡單單夠食夠住 做人對得住自己良心就可以