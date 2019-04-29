38歲樂基兒IG宣布順利誕下兒子「Hunter」：等不及與你渡過餘生！

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38歲的樂基兒（Galie）昨晚（29日）在社交網站宣布好消息，成功誕下男嬰並改名為「Hunter E. Chu」。於2017年結婚的她在結婚一年後宣布懷孕，曾患過妊娠糖尿靠做瑜伽和均衡飲食，終於順利迎接新生命，迎來人生另一階段。

樂基兒昨晚（28日）在IG發文宣布好消息。（樂基兒IG）

Galie在IG上傳一張與囝囝的合照，難掩榮升人母的激動之情：「我無法想像沒有你的人生，你的小手偷了我的心，你雙腳與我同行。你是我人生中最美好的事，我愛你Hunter E. Chu，我等不及與你渡過我人生其餘的時光！」Galie亦用文字感謝過去一星期對她和囝囝多加照顧的醫生和護士，更對所有曾經透過社交網站陪伴和支持她的懷孕歲月的每一位母親。

懷孕後的樂基兒經常做瑜伽保持身體健康。（樂基兒IG）

她坦言即將展開人生新一頁，並將會全線閉關：「我需要時間去陪伴我的BB和家庭，所以我可能暫時不會更新我的IG，為了不被受打擾和享受我現時的每一刻！我要坐月了，可以的時候我們會再見面的！」

樂基兒與老公Ian Chu於2017年結婚，非常恩愛。（樂基兒IG）

Galie於2012年結束與黎明的第一段婚姻，在峇里島認識同樣離過婚的食品商人Ian，二人很快就相戀並結婚，在2017年8月在美國舉行婚禮。

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