韓女模豪花10億整容成Angelababy　到內地撈金成「抖音第一美女」

Angelababy（楊穎）擁有一張精緻的娃娃臉及充滿靈氣的一雙大眼睛，經常被人拿作整容時的最佳藍本，更被整容醫生推選為最佳標準整容人辦的人選之一。近日就有一個有「抖音第一美女」之稱的模特兒兼網紅潘南奎，大花10億韓圜（約670萬港元）整容成Angelababy2.0，吸引400萬粉絲關注！

Angelababy擁有一張精緻的娃娃臉及充滿靈氣的一雙大眼睛，經常被視作最佳整容藍本。（Angelababy IG）

現年30歲的潘南奎（現已改名為潘瑞珍）是韓國的第一代臉贊模特兒，亦曾於2008年以組合Miracle成員身份出道，不過發展不順利，並沒有因此而大紅大紫。後來她逐步逐步進廠維修，用Angelababy為人辦，花了10億韓圜整容，經過不斷的微調、雕琢後終於變成今時今日這張臉，更有小Angelababy的稱號。除了整容成功外，潘南奎更擁有一對眾多女性夢寐以求的長腿、腹肌和螞蟻腰，身高170cm的她只有49KG，可見她對於身材有很高要求，更為了保持纖瘦身段經常都去做gym。

潘南奎因酷似Angelababy而走紅。（seojin_ban）

潘南奎整容前的樣貌。（微博圖片）

雖然在韓國發展並不如意，但潘南奎這張Angelababy2.0的面孔和完美身段卻帶挈她進軍內地，不但成為網絡紅人，更收到數之不盡的品牌和廣告商邀約，身價十級跳，撈金成功！除此之外，據稱潘南奎在內地發展後認識了很多富豪，更找到一個富二代男友。不過有網民爆料，指潘南奎是希望被有錢人包養「外圍女」及「髒模」，即提供性服務的灰色職業年輕女性，因為在韓國混不下去才遠赴中國釣金龜。

潘南奎身高170cm，擁有一對眾多女性夢寐以求的長腿、腹肌和螞蟻腰。（seojin_ban）

你覺得她似Angelababy嗎？（seojin_ban）

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