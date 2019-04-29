【鐵探】惠英紅稱得上為TVB最強「鐵娘子」　真係巧合咁簡單？

由惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智賢、蔡思貝以及許紹雄主演的無綫劇集《鐵探》最近在全港熱播，在大家都在為劇情而著急的同時，小編希望為各位提供一些小資訊，緩和一下緊張情緒。劇名《鐵探》，相信大部份觀眾都認為這是用以形容尚垶（袁偉豪飾）以及游秉高（姜皓文）的「稱號」，歌頌二人鐵一般的意志和信念，但其實要論「鐵」的程度，飾演警務處助理處長萬晞華的惠英紅才最有資格稱得上為「鐵探」。

惠英紅比姜皓文、袁偉豪更有資格稱為「鐵探」！

無綫13年5套自製「鐵」劇 惠英紅演足4套

回顧無綫最近19年的劇集，以「鐵」字作為劇名的，除了內購劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》系列之外就只有5套，而惠英紅亦參與了其中4套，當中包括《鐵血保鏢》（2006）、《鐵咀銀牙》（2007）、《鐵馬尋橋》（2010）以及現正熱播的《鐵探》（2019），而《鐵馬尋橋》更助惠英紅入圍角逐《2010年萬千星輝頒獎典禮》中的「最佳女配角」，更成為最後五強。其實在2006年起至2019期間，惠英紅除了4度在無綫與「鐵」結緣之外，她2014年又在內地拍攝一套由釋小龍主演的劇集《無敵鐵橋三》。所以惠英紅，絕對能稱得上為香港「鐵娘子」！不過除了是《鐵探》之外，其餘4套都是古裝。

《鐵血保鏢》（2006），惠英紅飾殷靜：

《鐵咀銀牙》（2007），惠英紅飾潘白鳳：

+ 3 + 2

《鐵馬尋橋》（2010），惠英紅飾蔣上珠（榮太）：

《無敵鐵橋三》（2014），惠英紅飾崔明秀：

《鐵探》（2019），惠英紅飾萬晞華：

+ 7 + 6 + 5