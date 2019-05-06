【詭探前傳】沈殷怡棄做「律師女神」入行拍劇：監製喺IG發掘我

ViuTV劇集《詭探前傳》於2019年4月29日晚正式首播，首播當晚網民就急不及待於網上討論劇情。至今已播出一個星期共5集，網上普遍的評語都尚算不錯，除有人發現，第一集出現幫助年輕版司馬至全（游學修飾）的小妹妹是觀音外，更有不少目光停留在電視圈中的新面孔彭百川（鄭少秋飾）的女兒彭靜身上。巧合的是，這位新演員與鄭少秋的女兒鄭欣宜的名字讀音只差一個字，叫做沈殷怡。

《詭探前傳》第二集沈殷怡（Shirley Sham）已經有出現。（劇照）

入行首部電視劇即演「鄭少秋女兒」

加入ViuTV前，沈殷怡（Shirley Sham）本身是在律師事務所任職見習律師，她接受《香港01》訪問時說：「喺香港讀完中學之後，就去咗復旦大學讀Undergraduate同考咗內地律師牌。始終都係香港出世同成長，所以就回流返香港，喺中文大學讀Law Master，畢業後先入咗律師事務所實習一年。」問及入行的經歷，她說其實也是因緣際會之間，被ViuTV的監製在Instagram上發掘，再推薦她加入ViuTV。「其實我嗰時仲喺律師樓做緊嘢，經過咗一番爭扎先決定入行。」

同樣是「秋官個女」，但沈殷怡和鄭欣宜兩位無論性格外型上，都有很多不同之處。（IG圖片）

沈殷怡與鄭欣宜的相似之處 沈殷怡：一樣有個好爸爸

雖然說，沈殷怡和鄭欣宜，一個是鄭少秋戲內的女兒，一個是鄭少秋現實中的女兒，無論性格外觀都不同，但兩人都有還是有不少相似之處。說起二人相似之處，沈殷怡說：「大家都有一個好好嘅爸爸，哈哈。因為我都好景仰我自己親生Daddy，我同秋官拍呢套戲，飾演彭靜嘅時候，佢都係一個非常之好嘅爸爸。我知道，秋官都係演藝圈入面一個好爸爸嘅榜樣。我相信我同佢一樣，都好為自己熱愛嘅事情努力。因為我自己都有去睇佢演唱會，我都好鍾意佢。佢聲線係非常之特別，我好鍾意佢嘅歌，所以都特登去聽佢演唱會。我睇佢有閃閃發光嘅特質，所以我都希望自己有呢個特質。」

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沈殷怡坦言，第一次拍劇既緊張又興奮。（截圖）

劇集與現實中的「鄭少秋個囡」的不同之處：成長背景唔同​

那麼，不相同的地方又是甚麼呢？她回答說：「唔同嘅係，我同欣宜成長背景好唔同，佢自細就好努力咁去實踐自己想做嘅事情，而又有邢家咁好嘅成績；而我就係冇咁勇敢聽從自己內心聲音嘅人，直到我自己做咗一年律師，先發覺自己想做其他事情。雖然成長背景唔同，但係都係嗰句，對住自己鍾意做嘅嘢，大家嘅態度都係相似嘅。」

沈殷怡表示，做見習律師之前也做過兼職模特兒。（IG圖片）

「我好感受到秋官對佢囡囡嘅愛，其實秋官有同我講過：『嗱，你就係我嘅前世情人，囡囡就係我前世情人，所以我點會對你唔好呢？我一定會畀你食住，就好似我而家成屋都係女人咁。』甚至佢仲將段對話擺咗上自己個Fanspage。或者呢啲就係真正嘅父愛。」