《Running Man》抄襲網絡漫畫引爭議　道歉後仍可能惹官司？

韓國長壽綜藝節目《Running Man》在海外擁有極高人氣，可說是陪伴不少喜歡韓流的粉絲成長，直至今日仍有不少粉絲每星期都堅守新一集的節目內容。可是在星期日（28日）最新一集播出的節目遊戲卻因為抄襲網漫《Money Game》而引起爭議，雖然節目組已即時道歉，並在社交媒體撤下相關的照片，但NAVER網漫對於通過法律手段維權而有所保留。

《Running Man》最新一集後半部份因劉姆斯龐德時隔四年持水槍回歸，而使不少忠實粉絲感到興奮。（RunningMan ig）

《Running Man》的最近一期節目被指與NAVER網漫《Money Game》內容相似，侵犯了作品的著作權，節目中成員們需進入各自的貨櫃箱（房間），不使用任何花費堅持九小時就可以平份一億元的獎金。 無論是在指定的時間內必需身處指定空間、通過內線電話購買需要的物品而購買信息為秘密、還是參加者可平分剩下的總獎金等設定都與漫畫設定一致，而引起原作漫畫家關注。

點擊圖輯看《Running Man》與《Money Game》相似的內容設定。

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《Money Game》的漫畫家裴振秀在觀看節目後表示：「設定和展開方式都太相似了，SBS（電視台）事前沒有聯絡過我，我花費了很多時間在構思前所未有的設定和故事上，被人氣節目無端使用內容讓我覺得難過。 」SBS承認節目借鑒了漫畫《Money Game》的設定並隨即道歉：「節目組是裴作家的粉絲，認為《Money Game》很適合《Running Man》才決定放到節目當中， 很抱歉沒有提前得到NAVER網漫和裴作家的許可。 」



《Money Game》所屬的NAVER網漫正考慮通過法律手段維護著作權，皆因漫畫內容正準備翻拍成電影：「 為保護作者最基本的權利，我們正在商討通過法律解決。 」