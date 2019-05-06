被非禮卻遭網民指博上位　網紅「搣時潘」：我不需要這種宣傳

名為「搣時潘」的網紅，由香港紅到台灣，用生動有趣的方式拍片教學中文，尤以中學文憑試的「實戰技巧」為最主要。日前，她於其社交平台上表示自己在灣仔站被一名外籍人士非禮，當時她曾向港鐵職員求助並一起追截該名外籍人士，但該職員表示離開了港鐵範圍便不能再提供協助，於是「搣時潘」跟同行友人唯有自己繼續追截。她們追上該名外籍人士後，一直呼叫引起途人注意，在這個糾纏過程中，警察終於到場，並將該名外籍人士拘捕，並控告其非禮罪。

「搣時潘」於其社交平台上表示自己在灣仔站被一名外籍人士非禮。（網上圖片）

這件事在網上發酵後，竟然有人指「搣時潘」借此事博出位，而「搣時潘」也再出post指自己沒有以網紅身份發表此言論，亦指「我不需要這種宣傳」。

連中大網紅Emily都有出post講此事。(Facebook圖片)

有網民於「搣時潘」IG上留言指性感預咗俾人飛禮，「搣時潘」立即反擊。（IG圖片）

隨後，「搣時潘」在她的公開專頁內說，她並不是第一次碰上色魔，在以前拍旅遊片時，也曾經不小心地拍到意圖非禮事件，力證自己不是一個「老屈非禮的人」。今次報警是因為事態嚴重，如果這次再放過他，我一定會怪責自己。

「搣時潘」表示自己曾經試過放生色魔。（facebook圖片）

「搣時潘」經常於社交平台分享自拍照，但性感沒有罪。（IG圖片）

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