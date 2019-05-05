【鐵探．劇透】最爆劇情終於出現　王君馨袁偉豪精彩演技逐格睇

《鐵探》終於踏入最後一個星期，作為2019年暫時最高收視的劇集，結局篇一定會引起極大回響，到底尚垶（袁偉豪飾）最終結局會是怎樣？萬晞華（惠英紅飾）又能否成功當上一姐？亦正亦邪的Bingo（姜皓文飾）又有甚麼下場呢？大家一定要繼續緊密留意。

大家仲記唔記得第一集？係審緊案。（劇照）

上回講到阿招（蔡思貝飾）在眾人的陪伴下共同捱過失去勵傑（楊明飾）的痛楚，而晞華、營長（吳廷燁飾）一直為找那批軍火出盡辦法，被調到後勤支援的尚垶組，在查探幾宗塵封的姦殺案，竟然勾起阿招的創傷後遺症。在尚垶的鼓勵下，阿招說出不堪回首的童年往事，也有了勇氣與心魔決戰。

以下內容有劇透，逃生門在此：

【鐵探】惠英紅為養家曾受牢獄之苦 人生5件事堪比戲劇！

【鐵探】惠英紅喪子再爆影后級演技 木無表情抹血震撼觀眾！

阿招喺劇入面真係多災多難。（劇照）

+ 8 + 7 + 6

在今晚一集中，又有一名被姦殺的受害者，阿招一眼便認出是當年兇手的所為，而這名受害者竟然是蔚喬（蔣祖曼飾）的好姊妹阮氏桂（李綺雯飾）。這個時候，晞華為求破案竟然要阿招做餌引出姦殺犯，尚垶堅決反對，但阿招自願配合。

蔚喬突然間死咗個好姊妹。（劇照）

另一方面，在快活谷（梁競徽／唯唯飾）的鼓勵下，尚垶終和曉怡（王君馨飾）互相坦白心思，兩人終於復合，尚垶終可放下心頭大石去查案。就在此時，阿招開始做餌引出兇手，但兇手竟然看上了在附近的曉怡，更將她拖到後巷準備犯案。尚垶及時趕到，卻被兇手打了一身，就在絕望的關頭，兇手的剋星出現！這人竟是蔚喬，她用手槍指著兇手，究竟的動機是甚麼呢？為了報姊妹報仇？

嘩！尚垶未來老婆都唔放過？

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