【復仇者聯盟4】Marvel系列總吸金量只排第十　有咩作品勁過佢？

Marvel Studio的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）至今上畫兩星期引起全球影迷討論，更打破多項記錄，超越《鐵達尼號》、《Star Wars》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《侏羅紀世界》等，開畫短短兩星期就成為全球最二高電影票房收入的電影，僅次於《阿凡達》，可見MCU（Marvel Cinematic Universe）的人氣火爆程度。不過，原來MCU系列在最暢銷的跨媒體製作作品中只排第10名？

跨媒體製作作品即代表由書本、電影、漫畫、電子遊戲、電視劇等媒體開始發展成其他媒體形式，例如由一本漫畫的成功而拍成一部電影。而最暢銷的定義，就以該個作品在跨媒體的表現，包括電影票房成績、書本收入、電子遊戲收入、雜誌收入等多項數據合計而成。

第一名：Pokémon 精靈寶可夢／寵物小精靈系列（約900億美元）

Pokémon起初於任天堂在1996年發行的Game Boy遊戲，後來大受歡迎，陸續推出一係列的遊戲、漫畫、書籍、遊戲卡片及周邊產品等等，再推出電視動畫和劇場版電影，成為世界聞名的作品。其中最吸金的無疑是Pokémon的周邊商品及聯乘產品（Licensed merchandise），佔了610億美元，其次是電子遊戲（170億美元）。

Pokémon總共吸金達900億美元，是最暢銷的跨媒體製作作品。（網上圖片）

第二名：Hello Kitty（約800億美元）

Hello Kitty是日本的三麗鷗公司於1974年所創作的吉祥物，亦成為動畫劇集主角，深受女性和兒童歡迎。及後亦推出了一系列的相關商品，涉及玩具、銀包、電視、衣服、按摩器等，成為亞洲最受歡迎的卡通人物之一。

Hello Kitty的商品相信每個人都一定擁有過！（網上圖片）

第三名：小熊維尼 Winnie the Pooh（約750億美元）

小熊維尼於1924年面世，以聖誕故事形式在倫敦《新聞晚報》刊出；第一本《小熊維尼》故事書於1926年10月出版。後來由迪士尼購入並經過重新繪製，推出後因其可愛的外型與憨厚的個性，迅速成為世界知名的卡通角色之一。小熊維尼的零售銷售足足佔了745億美元，其餘的5億美元為電影票房和DVD影碟。

小熊維尼於1924年面世，共有約750億美元的收入。（網上圖片）

第四名：米奇老鼠 Micky Mouse & Friends （約700億美元）

米奇老鼠是於1928年面世的迪士尼角色，出現在超過130部電影中，亦出現在不少漫畫書及電視節目上。後來迪士尼將米奇老鼠放在很多不同的商品上，包括毛公仔、模型、手錶、鬧鐘等，成為米奇老鼠最吸金的方式。

米奇老鼠推出超過90年，吸金力多達700億美元！（網上圖片）

第五名：星球大戰 Star Wars（約650億美元）

Star Wars起源於1977年的科幻電影《星際大戰四部曲：曙光乍現》，至今共推出了9部電影，是全球最成功的電影之一，不過電影並不是Star Wars最大的吸金源頭，而是是其他的周邊商品，不但是模型、公仔、衣服、甚至家品都引起粉絲搶購，佔了總銷售的402億美元。

Star Wars全球最成功的電影系列之一。（網上圖片）

第六名：麵包超人 Anpanman （約600億美元）

麵包超人由日本漫畫家、繪本作家柳瀨嵩於1973年推出，後來在1979年推出電視動畫，成為家傳戶曉的動畫人物，並推出各種電影作品、遊戲及展覽等等。

麵包超人除了有動畫之外，亦推出各種電影作品、遊戲及展覽等等。（網上圖片）

第七名：迪士尼公主 Disney Princess （約450億美元）

迪士尼公主包括12位迪士尼旗下作品出現的公主角色，包括白雪（Snow White）、仙蒂（Cinderella）、愛洛（Aurora）、艾莉奧（Ariel）、貝兒（Belle）、茉莉（Jasmine）、寶嘉康蒂（Pocahontas）、木蘭（Mulan）、蒂安娜（Tiana）、樂佩（Rapunzel）、梅莉達（Merida）與慕安娜（Moana）。迪士尼公主的商品取得很大的成功，除了很受小朋友歡迎之外，亦很受不同年齡層的女性歡迎。

迪士尼公主除了很受小朋友歡迎之外，亦很受不同年齡層的女性歡迎。（網上圖片）

第八名：Mario（約360億美元）

Mario是1980任天堂開發的電子遊戲系列，發行過經典的《Super Mario系列》，還有賽車、運動、RPG等等，亦是史上銷量最高的電子遊戲系列，共有超過300億的收入來自電子遊戲，其餘收入包括周邊商品、漫畫雜誌、電影票房等等。

Mario是史上銷量最高的電子遊戲系列。（網上圖片）

第九名：週刊少年Jump（約340億美元）

週刊少年Jump於1968年創刊，由於不少漫畫家都為它撰稿連載而人氣急升，亦刊登過許多著名的漫畫，並於1993年每期發行量突破600萬冊，在1995年以653萬本的紀錄創下了日本漫畫雜誌的最高銷售紀錄。

週刊少年Jump刊登過許多著名的漫畫，共有340億美元收入。（網上圖片）

第十名：MCU（Marvel電影宇宙）（約320億美元）

MCU是十大裏面最遲推出的，於2008年以《Iron Man鐵甲奇俠》作為第一套電影作品，11年間共推出22套電影，錄得總票房200億美元。而以Marvel之名所推出的商品則佔了50億美元。

MCU於2008年開始推出，共吸金達320億美元。（網上圖片）

其餘排名：

第十一名：哈利波特 Harry Potter（約310億美元）

第十二名：蜘蛛俠 Spider Man（約270億美元）

第十三名：高達 Gundum（約260億美元）

第十四名：蝙蝠俠 Batman（約250億美元）

第十五名：龍珠 Dragon Ball（約240億美元）

第十六名：Barbie（約240億美元）

第十七名：北斗神拳 First of the North Star（約220億美元）

第十八名：汽車總動員 Cars（約220億美元）

第十九名：海賊王 One Piece（約220億美元）

第二十名：反斗奇兵 Toy Story（約200億美元）