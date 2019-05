【復仇者聯盟4】Marvel系列總吸金量只排第十　有咩作品勁過佢？

Marvel Studio的《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)至今上畫兩星期引起全球影迷討論,更打破多項記錄,超越《鐵達尼號》、《Star Wars》、《復仇者聯盟3:無限之戰》、《侏羅紀世界》等,開畫短短兩星期就成為全球最二高電影票房收入的電影,僅次於《阿凡達》,可見MCU(Marvel Cinematic Universe)的人氣火爆程度。不過,原來MCU系列在最暢銷的跨媒體製作作品中只排第10名?

跨媒體製作作品即代表由書本、電影、漫畫、電子遊戲、電視劇等媒體開始發展成其他媒體形式,例如由一本漫畫的成功而拍成一部電影。而最暢銷的定義,就以該個作品在跨媒體的表現,包括電影票房成績、書本收入、電子遊戲收入、雜誌收入等多項數據合計而成。

第一名:Pokémon 精靈寶可夢/寵物小精靈系列(約900億美元)

Pokémon起初於任天堂在1996年發行的Game Boy遊戲,後來大受歡迎,陸續推出一係列的遊戲、漫畫、書籍、遊戲卡片及周邊產品等等,再推出電視動畫和劇場版電影,成為世界聞名的作品。其中最吸金的無疑是Pokémon的周邊商品及聯乘產品(Licensed merchandise),佔了610億美元,其次是電子遊戲(170億美元)。

Pokémon總共吸金達900億美元,是最暢銷的跨媒體製作作品。(網上圖片)

第二名:Hello Kitty(約800億美元)

Hello Kitty是日本的三麗鷗公司於1974年所創作的吉祥物,亦成為動畫劇集主角,深受女性和兒童歡迎。及後亦推出了一系列的相關商品,涉及玩具、銀包、電視、衣服、按摩器等,成為亞洲最受歡迎的卡通人物之一。

Hello Kitty的商品相信每個人都一定擁有過!(網上圖片)

第三名:小熊維尼 Winnie the Pooh(約750億美元)

小熊維尼於1924年面世,以聖誕故事形式在倫敦《新聞晚報》刊出;第一本《小熊維尼》故事書於1926年10月出版。後來由迪士尼購入並經過重新繪製,推出後因其可愛的外型與憨厚的個性,迅速成為世界知名的卡通角色之一。小熊維尼的零售銷售足足佔了745億美元,其餘的5億美元為電影票房和DVD影碟。

小熊維尼於1924年面世,共有約750億美元的收入。(網上圖片)

第四名:米奇老鼠 Micky Mouse & Friends (約700億美元)

米奇老鼠是於1928年面世的迪士尼角色,出現在超過130部電影中,亦出現在不少漫畫書及電視節目上。後來迪士尼將米奇老鼠放在很多不同的商品上,包括毛公仔、模型、手錶、鬧鐘等,成為米奇老鼠最吸金的方式。

米奇老鼠推出超過90年,吸金力多達700億美元!(網上圖片)

第五名:星球大戰 Star Wars(約650億美元)

Star Wars起源於1977年的科幻電影《星際大戰四部曲:曙光乍現》,至今共推出了9部電影,是全球最成功的電影之一,不過電影並不是Star Wars最大的吸金源頭,而是是其他的周邊商品,不但是模型、公仔、衣服、甚至家品都引起粉絲搶購,佔了總銷售的402億美元。

Star Wars全球最成功的電影系列之一。(網上圖片)

第六名:麵包超人 Anpanman (約600億美元)

麵包超人由日本漫畫家、繪本作家柳瀨嵩於1973年推出,後來在1979年推出電視動畫,成為家傳戶曉的動畫人物,並推出各種電影作品、遊戲及展覽等等。

麵包超人除了有動畫之外,亦推出各種電影作品、遊戲及展覽等等。(網上圖片)

第七名:迪士尼公主 Disney Princess (約450億美元)

迪士尼公主包括12位迪士尼旗下作品出現的公主角色,包括白雪(Snow White)、仙蒂(Cinderella)、愛洛(Aurora)、艾莉奧(Ariel)、貝兒(Belle)、茉莉(Jasmine)、寶嘉康蒂(Pocahontas)、木蘭(Mulan)、蒂安娜(Tiana)、樂佩(Rapunzel)、梅莉達(Merida)與慕安娜(Moana)。迪士尼公主的商品取得很大的成功,除了很受小朋友歡迎之外,亦很受不同年齡層的女性歡迎。

迪士尼公主除了很受小朋友歡迎之外,亦很受不同年齡層的女性歡迎。(網上圖片)

第八名:Mario(約360億美元)

Mario是1980任天堂開發的電子遊戲系列,發行過經典的《Super Mario系列》,還有賽車、運動、RPG等等,亦是史上銷量最高的電子遊戲系列,共有超過300億的收入來自電子遊戲,其餘收入包括周邊商品、漫畫雜誌、電影票房等等。

Mario是史上銷量最高的電子遊戲系列。(網上圖片)

第九名:週刊少年Jump(約340億美元)

週刊少年Jump於1968年創刊,由於不少漫畫家都為它撰稿連載而人氣急升,亦刊登過許多著名的漫畫,並於1993年每期發行量突破600萬冊,在1995年以653萬本的紀錄創下了日本漫畫雜誌的最高銷售紀錄。

週刊少年Jump刊登過許多著名的漫畫,共有340億美元收入。(網上圖片)

第十名:MCU(Marvel電影宇宙)(約320億美元)

MCU是十大裏面最遲推出的,於2008年以《Iron Man鐵甲奇俠》作為第一套電影作品,11年間共推出22套電影,錄得總票房200億美元。而以Marvel之名所推出的商品則佔了50億美元。

MCU於2008年開始推出,共吸金達320億美元。(網上圖片)

其餘排名:

第十一名:哈利波特 Harry Potter(約310億美元)

第十二名:蜘蛛俠 Spider Man(約270億美元)

第十三名:高達 Gundum(約260億美元)

第十四名:蝙蝠俠 Batman(約250億美元)

第十五名:龍珠 Dragon Ball(約240億美元)

第十六名:Barbie(約240億美元)

第十七名:北斗神拳 First of the North Star(約220億美元)

第十八名:汽車總動員 Cars(約220億美元)

第十九名:海賊王 One Piece(約220億美元)

第二十名:反斗奇兵 Toy Story(約200億美元)