DJ SODA公開童年照片回應整容傳聞　網民暴動：從小就是美人胚子

有「亞洲最性感女DJ」稱號的韓國人氣美女DJ SODA擁有姣好身材，而且長相甜美，經常在IG大曬傲人身材而大受歡迎，在IG更擁有300萬粉絲，可見她人氣極高。不過人紅難免是非多，DJ SODA過去曾被批評樣貌太膠，就連她的身材都被人質疑造假，而她本人亦從未為傳言作出回應。

DJ SODA憑出眾外貌及驕人身材獲得大批粉絲喜愛。（DJ SODA IG）

DJ SODA昨日（2日）在IG罕有地分享數張童年照，相中的她應該只是小學生，但當時她的五官已經非常精緻、不但擁有雙眼皮的眼睛、而且面尖尖、亦有高挺的鼻子，可見DJ SODA從小就是美人胚子，十足洋娃娃一樣。照片曝光後，網民均大讚她由細靚到大，紛紛留言道「原來她小時候已經這麼美了！」、「好可愛！」等，同時亦粉碎她的整容傳聞。

DJ SODA小學時期已經是美女一名。（DJ SODA IG）

DJ SODA在IG公開幾張童年照片。（DJ SODA IG）

雖然不少網民都大讚DJ SODA小時候無疑是個小美人，但依然有人堅持她有整容，認為她長大後的確「長歪了」。早前DJ SODA的中學照片在網上流傳，照片中的DJ SODA雖然眉清目秀，不過的確與現時的樣貌不太相似，亦難免有整容傳聞。雖然如此，從她最新公開的童年照可以反映出，DJ SODA天生麗質的事實。

DJ SODA的中學照片令人質疑與現時樣貌不相似。（網上圖片）

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