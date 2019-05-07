【多圖】湯洛雯生日同屋企人過︰把我寵得像公主一樣

5月6日是湯洛雯（Roxanne）的32歲正日生日，早幾日她在IG貼相，見到她已經不停有朋友同佢慶生，人緣好好。正當大家猜測她生日正日會跟誰過時，昨日Roxanne就在IG貼出家人跟她慶祝的照片。

Roxanne正日同屋企人慶祝，但唔知邊個幫佢哋揸機影相呢？（湯洛雯IG圖片）

Roxanne正日都係預留給家人，果然是乖乖女，相裏面有湯家一家四口，包括有之前被網民大讚同家姐一樣美的妹妹湯樂瑤（Cassandre）。見他們又預備了氣球﹑花束和蛋糕，一家人樂也融融。Roxanne發文寫道︰「感恩今年生日有我最愛的人們陪我過，把我寵得像公主一樣，謝謝您們。說真的。」妹妹Cassandre都有在IG貼相同發story為家姐慶祝呢！網民在帖文下面留言話Roxanne同媽咪好似樣，果然兩姊妹都遺傳了父母的優良基因！

兩姊妹似唔似樣呢？（湯樂瑤IG圖片）

今日Cassandre仲post埋story同家姐Roxanne示愛添！（湯樂瑤IG圖片）

呢個星期Roxanne話自己係咁食「生日飯」，睇吓佢同邊個慶祝︰

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Roxanne剛剛32歲生日，原來同1997年出世的妹妹Cassandre相差十年呢，不過兩個都勁靚勁有氣質，妹妹雖然不是藝人，但都常常在IG發放福利照，粉絲也不少，人氣急升！

點擊下圖睇吓Roxanne同妹妹Cassandre嘅靚相︰