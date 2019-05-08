蘇施黃忘帶護照遲上機仍受盡厚待　網民：人哋怕咗你咋！

蘇施黃（阿蘇）日前赴日為ViuTV拍攝節目，不過上飛機前竟然發生了一件大懵事件，去到機場辦登機手續才發現沒有帶護照，令阿蘇當場尷尬非常。

蘇施黃去日本竟然忘記帶護照，更受到航空公司職員多番照顧。（蘇施黃Facebook）

可能實在覺得自己懵得太匪夷所思，阿蘇在社交網站將自己的蝦碌事件與網民分享：「唉！人生第一次連我司機都話你好少咁...昨天早上去日本為viu tv拍攝，去到counter（櫃檯）, 服務人員問我『Passport吖，小姐』『passport????』跟本（根本）冇呢件事！立即打電話返屋企叫工人揾，仲要揾人拿給我...結果攪（搞）了十分鐘，工人找到passport，住我樓下的鄰居叫司機車來機場給我，你話睦鄰多麼重要！」

蘇施黃發文大讚航空公司服務態度很好。（蘇施黃Facebook）

阿蘇在文中提到，感謝一眾航空公司地勤的幫忙才能順利登機，他們不但陪她等待，更一路安慰她說「應該趕到上機！」。而且深怕阿蘇過關要排長龍，航空公司更派出一位同事帶領她去閘口，令她很深受感動，慨嘆今時今日香港人有這間航空公司的服務態度就好了。

能順利登機去日本，蘇施黃笑言是航空公司職員的功勞。（蘇施黃Facebook）

有網民留言指她今趟旅程很幸運，不過阿蘇一向以說話聲大夾惡見稱，過去曾多次公開批評餐廳服務太小家、食物難食等惹火言論，其中「雙茶包事件」更是搞到滿城風雨，令不少網民都不禁質疑，認為航空公司其實只是怕她大吵大鬧才為她提供特別服務，紛紛留言道：「人哋怕咗你咋，陣間又喺度爸爸爸」、「把聲嘈到印度都聽到」、「換轉係其他平民百姓死咗了」、「如果唔等你，你估你會唔會發文唱衰佢？」。