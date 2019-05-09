鐵粉將珍藏20年絕版專輯送來求簽名　林志穎青澀回憶湧現：全簽了

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台灣男星林志穎出道至今已經27年，但44歲的他依然未見歲月的痕跡，依然是不少人心中的凍齡男神。歌手出身的他除了在歌唱事業發展得相當好外，在演戲、綜藝甚至賽車領域都表現亮眼，除了是一位令人敬佩的全能藝人，亦是一個愛錫孩子的好爸爸，令粉絲多年來依然對他死心塌地，不離不棄。

林志穎是一位全能的藝人。（視覺中國）

林志穎幫這位粉絲將所有珍藏多年的舊專輯一一簽名。（林志穎Facebook）

昨日（8日）林志穎在社交網站分享一批舊專輯的照片，原來全部都是一位粉絲托人送給他簽名的收藏品。而這些舊專輯全部都已列入絕版行列，有甚至連林志穎本人都沒有的VSH hifi 大卡帶，令他深深佩服這位粉絲，大方應承對方的請求：「這肯定是鐵粉，全簽了！」

林志穎於8日在Facebook發文，分享一名鐵粉將一批珍藏送到自己手上。（林志穎Facebook）

林志穎指自己都沒有這張VSH hifi 大卡帶！（林志穎Facebook）

這些專輯皆是林志穎於90年代推出的作品，雖然是某位歌迷送到林志穎手上拜託簽名留念，卻令他本人深深陷入舊時回憶，年少的青澀回憶頓時湧現眼前，亦忍不住逐件逐件拿起來合照留念，亦用簽名答謝這位歌迷用心地保管自己的音樂作品。

林志穎於1992年以男歌手身份出道。（林志穎Facebook）

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