【復仇者聯盟4】「貓主子」Cosplay鐵甲奇俠　厭世臉巡視魚檔勁萌

其實這隻可愛的貓咪名字叫做「Chó」，來自越南。（IG圖片 / dog1501）

《復仇者聯盟4 ：終局之戰》（Avengers：Endgame）在香港上映已約有半個月，截至今天（5月9日）全球票房已超過15億美元，上映以來更在全球形成了一鼓「復仇者聯盟」熱潮，甚至每位漫威迷以至每家每戶，都總會有一兩件有關「復仇者聯盟」收藏品。不過，令人意想不到的是，原來「復仇者聯盟」熱潮也吹到了貓界。數日前，就有遠在越南的漫威迷網民「dog1501」，為迎接這鼓熱潮，而為家中「貓主子」穿上復仇者聯盟英雄的戰衣，除了大家熟悉的Ironman之外，還有Loki、Thor以及Captain America。

Ironman（或者叫IronCat）在菜市場的魚檔拍攝最新一輯「沙龍寫真」。（IG圖片 / dog1501）

就照片所見，該輯復仇者聯盟貓咪照片，應是在越南某處的街市拍攝，而照片中主角「復仇貓」身穿不同戰衣Cosplay時更顯得十分淡定自然，站在街市攤檔中的牠，也顯得格外神氣。該輯照片發佈後，幾天內更獲得過1.5萬個讚好，有網民留言笑稱：「你家的狗狗十分帥氣。」更有人表示，由「復仇貓」的厭世臉可以看到，牠似乎遭受過很多不好經歷。

貓貓主人仲帶咗佢周圍影相，好可愛吖！ （點擊細圖觀看）