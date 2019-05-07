【復仇者聯盟4】韓國軍人為睇戲做逃兵　網民笑稱︰不惜任何代價

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映2週，席捲全球票房約21億美元（約164億港元），一眾超級英雄「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）和「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）都有去到韓國進行宣傳，動員足足4千粉絲參加見面會！

《復仇者聯盟4：終局之戰》韓國粉絲見面會動員足足4000人。（網上圖片）

實踐「不惜任何代價」

根據韓媒報導，韓國一名空軍為了睇《復仇者聯盟 4》，竟然違抗集合指令演變成逃兵事件，最後更被一早埋伏在戲院外的憲兵逮捕，事後表態：「是因為想看《復仇者聯盟 4》電影才擅離崗位。」有韓國網民嘲笑：「曾經美國隊長為了拯救人們而說過『不惜任何代價（Whatever It Takes）』，看來他真的不惜任何代價去看《復仇者聯盟 4》啊。」《復仇者聯盟 4》的吸引力真的是非常巨大，相信大家聽到此事都覺得十分出奇，但更出奇的是究竟這位逃兵的下場會如何呢？

網民嘲該名逃兵真的像「美國隊長」所說：「不惜任何代價」。（網上圖片）

用手機GPS捕捉逃兵

早前韓國YouTuber宋讚養在個人頻道上傳一段有關「捉逃兵」的影片，事關他在2011至2013期間於「首都防衛司令部」服役，擔任負責「捉逃兵」的憲兵，他說：「只要被通緝，政府會准許我們去拿着他所有個人資料，包括家庭的所有人、女朋友、朋友等等，更可以透過以他本人名義開設的所有戶口來追蹤他，會在地圖上顯示出他的座標位置，而且他們一使用手機的話，就能馬上追蹤到他去捉他。」除了有人守在他的家外，就連親戚的家門外也會有憲兵守着。

韓國Youtuber宋讚養爆料「逃兵被捉到基本上沒有任何懲罰。」（影片截圖）

做逃兵要接受大懲罰？

而當講到「逃兵的懲罰是甚麼？」時，身為韓國人的他都表示韓國人也不理解，他提及：「要是被捉到了，他們願意繼續努力完成兵役的話，幾乎沒有任何懲罰，大不了就是去禁閉室待個幾天，更不會留下甚麼紀錄，最多就是這樣。不過前提是他們一定要主張自己是想要繼續服兵役，我可以跟大家保證，幾乎是不會發生任何事情。」

要是逃兵的人堅決表明不要服兵役的話，就會獲得收監下場，他更表示軍法是很可怕，在社會上犯罪和當兵時犯罪來比較，懲罰的等級也不一樣，當然是因人而異，也要看犯了甚麼罪，並視乎是加害者還是被害者。換句話說，要是這位空軍逃兵看完3小時的《復仇者聯盟4》後被捉，只要自己明言仍很想繼續當兵，那麼就不用接受懲罰了。

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