【復仇者聯盟4】網上討論熱度超級英雄排行　鐵甲奇俠又輸畀魁隆

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映將近2週，話題熱度以然不減，幾乎無人不討論有關《復仇者聯盟4》的劇情或週邊消息。不過講還講，身邊仍有朋友未睇戲，但又好驚俾人劇透，快點催他們睇戲一齊討論啦！

《復仇者聯盟4：終局之戰》超級英雄Twitter討論度排行榜。（網上截圖）

5月2日Twitter帳號「Twitter Movies」更新了一個排行榜，講述近日在Twitter上頭10位最多人討論的角色，排名先後次序如下：

1. 魁隆

2. 雷神

3. 鐵甲奇俠

4. 美國隊長

5. 變形俠醫

6. 洛基

7. 蜘蛛俠

8. 黑寡婦

9. 樹人

10. 涅布拉

+ 6 + 5 + 4

洛基真係無得輸，出場2分鐘都上榜！（網上圖片）

除了以上10位超級英雄，「AvengersEndgame」是目前最多人加Hashtag的電影，足足有5,000萬條Tweets提及，而對於以上的結果令不少粉絲表示驚訝！其中排名第6位的「洛基」在《復仇者聯盟4》只出現了約短短的2分鐘，比起榜上有名的演員出現時間少足幾倍，令到粉絲不感表示他的影響力真的很大，縱使只排在6位，粉絲皆指「他就是皇，即使他極少出現在電影中」、「洛基是個傳奇」、「洛基仍在啊」、「洛基比黑寡婦更多人討論啊」、「對於我們的皇子是其中一個最常被人討論這事，絲毫沒有令我感到驚動，跪拜，他的力量，他的魅力就是一切」和「我愛洛基」等等。

有粉絲搞笑表示「救了蟻俠出來的老鼠呢？牠才是拯救整個MCU的關鍵啊！」（網上截圖）

當然有粉絲對於這個排行榜有另外的看法，例如「第一位應該改成老鼠」、「黑寡婦值得更好」、「1至10應該全是鐵甲奇俠」、「鷹眼都去了哪裡？」、「樹人嗎？那我的火箭浣熊呢？」、「蟻俠和戰爭機器去哪了？」等等，大家睇完戲討論得最多的又是誰呢？

+ 8 + 7 + 6