【復仇者聯盟4】水墨畫師重現經典場面　「想以本土風格呈現」

看過《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，大家除了有大量的劇情﹑細節想討論，其實也為影迷帶來很多靈感，創作有關這部電影的作品。 近日，一位台灣的網友「Sting Leon」就在網上分享了一連串水墨畫及書法的作品，都是有關《復仇者聯盟4》的畫作，當中更有不少改圖相當有趣，看到這些水墨畫，絕對會令影迷們會心微笑。

《復仇者聯盟4：終局之戰》在全球票房節節上升，打破不少紀錄，同時也帶給影迷很多靈感去創作。（電影海報）

MCU的電影陪着大家成長，無論是電影的劇情﹑角色﹑超級英雄的轉變等都是影迷們非常關注的話題。看過《復仇者聯盟4：終局之戰》後，不少影迷都有很多想法，甚至得到了很多創作的靈感。網友「Sting Leon」在網上分享一連串《復仇者聯盟4》的水墨畫作品，他接受香港01訪問時，就透露︰「漫威是一種荷里活﹑迪士尼或充滿美國中心觀的全球性強勢作品，所以我想以本土的風格來表現，作為漢字社群，最後決定用水墨與書法這種表現方式。」

台灣網民「Sting Leon」把《復仇者聯盟4》不少經典場面或深刻的金句，以水墨畫和書法的方式表現出來。（網上圖片）

二次創作的水墨畫

據知，網友「Sting Leon」已經三刷《復仇者聯盟4》，「只看一次只能被情節抓着走。二刷時開始記場景構圖跟想法，細節就要等之後在網路上找玩具或前作劇照來參考。」他在作品中，有不少二次創作，亦加添了不少個人的想法，例如「紅女巫」就使出「娘子力學」，叮囑「不要再亂買玩具了」；「奇異博士」舉起的一隻手指，意指不議價！以水墨畫去表達着另一個意思，相當有趣，不少網民看到這些畫作都大讚創作者非常有才華。

網友「Sting Leon」三刷《復仇者聯盟4》後，創作了一系列的水墨畫，不少影迷都大讚他畫得很傳情。（網上圖片）

更多網友Sting Leon的水墨畫作品：

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貫穿不同文化的作品

「Sting Leon」亦提到其實自己不算是漫威鐵粉，但覺得對方非常成功，「全球式襲捲，一定有他的道理。」他又指出，日本其實有很多這類貫穿不同文化的作品，「全球溝通的主題，以在地風格去表現」。同時，網友「Sting Leon」亦都透露，他其實連帶Marvel和DC的作品，都有留意和創作，「漫威在處理身分認同﹑女性﹑動物﹑黑人﹑青少年方面都有涉及，但也不代表DC相形見絀。」主要是DC將會在年尾有《小丑》（Joker）電影上映，對角色的描寫似乎頗細膩。

Sting Leon亦提到今年年尾會有DC的《小丑》(Joker)，相信這部戲能帶給大家驚喜。（網上圖片）

談情與創作很相似

他指出「我想成為什麼人」是漫威帶給大家的想法，相反「我為什麼成為這樣的人」則很可能是「小丑」會帶來的震憾，後者的力量或會超越前者，就像你女友可能會問「你愛上我哪一點？」，懂得回答的都是「理解人性，經營認同的好手」，情人如此，創作也是如此。