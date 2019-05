【復仇者聯盟4】羅拔唐尼8歲吸毒　芝士漢堡救佢一命重回事業巔峰

***以下含劇透,請三思觀看***

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上映將近2週,這套埋藏足過去10年整整21套MCU電影彩蛋的電影,令粉絲睇到極為感動,句句對白精彩得來又會感動你,例如「I love u 3000」、「On your left」、「Avengers…Assemble」、「I am Iron Man」和「I can do this all day」等等,不過其中一個由「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)帶入MCU的芝士漢堡(Cheese Burger)原來大有洋蔥,對他的人生更有極的意義!