【復仇者聯盟4】羅拔唐尼8歲吸毒　芝士漢堡救佢一命重回事業巔峰

＊＊＊以下含劇透，請三思觀看＊＊＊ Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映將近2週，這套埋藏足過去10年整整21套MCU電影彩蛋的電影，令粉絲睇到極為感動，句句對白精彩得來又會感動你，例如「I love u 3000」、「On your left」、「Avengers…Assemble」、「I am Iron Man」和「I can do this all day」等等，不過其中一個由「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）帶入MCU的芝士漢堡（Cheese Burger）原來大有洋蔥，對他的人生更有極的意義！

Morgan一句「I love u three thousand」即時成為潮流。（網上圖片）

Tony Stark返回美國後，首要就是開記者會和吃芝士漢堡。（網上圖片）

「芝士漢堡」在《復仇者聯盟4：終局之戰》、《鐵甲奇俠》甚至乎《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的彩蛋都有出現。在《鐵甲奇俠》中，他返回美國時第一個要求正是召開記者會和吃芝士漢堡，而在《復仇者聯盟4》中，Tony Stark的囡囡Morgan跟Tony的好友Happy說想吃芝士漢堡，而他回應：「Your dad loved cheeseburgers.（你爸爸也愛吃芝士漢堡）」對應返《鐵甲奇俠》！

從此埋下「芝士漢堡」這一條彩蛋。（網上圖片）

《復仇者聯盟2：奧創紀元》中「芝士漢堡」同樣有出現。（網上圖片）

原來現實中「芝士漢堡」對羅拔唐尼有極大幫助，簡直是起了極大的人生變化！在2008年他接受《New York Daily News》訪問時提及「車上擺放了大量藥物，因為Burger King令我停止在過去5年間吸毒的行為，我必須感謝Burger King，我點了一個很嘔心的漢堡，還有一杯大梳打，我感到將會發生一些不好的事。」隨後羅拔唐尼將他一車的的藥品全部扔到路旁的海中徹底戒毒，其後就以男主角的身份演出《鐵甲奇俠》，更成為MCU中舉足輕重的人物。

有指毒品的關係令他的味覺出現問題，在他接受戒毒前，他的首任太太和兒子離他而去，神經質的認為無處不在的可樂是垃圾，所以令他覺得「芝士漢堡」難食到極點。

吸毒一事無疑對羅拔唐尼的事業有巨大打擊，不過戒毒以後他又將自己帶回事業的巔峰。（網上圖片）

其實戒毒對於羅拔唐尼是一件頗為艱巨的事，他8歲第一次吸大麻就是爸爸為他提供，因此令他染上毒癮。不過在2003年，他接拍電影《鬼影人》（Gothika）時，遇上了Susan Levin，羅拔唐尼更在她30歲生日前向她求婚，雖然Susan答應了羅拔唐尼，不過就帶上附加條件，正是要他徹底戒毒，否則就會分手離場。而羅拔唐尼帶着愛和意志成功戒毒，現時擁有美滿的家庭生活，事業更是全盛時期，戒毒一舉再度帶羅拔唐尼重返巔峰。

羅拔唐尼曾因吸毒而被捕。（網上圖片）

隨後靠「鐵甲奇俠」一角返回事業巔峰。（網上圖片）

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