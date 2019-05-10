張孝全情史集齊12星座？　緋聞女友逐個數　楊丞琳、徐懷鈺都有份

張孝全爆出婚訊，且已當爸，而他出道以來就緋聞不斷，甚至曾自嘲可以「收集」12星座，曾與潘慧如、徐懷鈺、楊丞琳、陳匡怡、萬茜、張珈瑜等女星都傳過緋聞，圈外則有交往多年卻分分合合的「大同千金」女友Krystal，以及曾接近論及婚嫁的Vicky。好一陣子沒有新緋聞，原來張孝全已「上岸」。

張孝全爆出去年與女朋友登記結婚，並育有一子。（視覺中國）

張孝全幾乎每拍一部戲就留情一位女星，甚至2001年出道作《尋找Mr. Right》就認識2任緋聞女友潘慧如、徐懷鈺，爆出上演戲外三角戀，潘慧如也曾回憶，與張孝全的戀情是「深的最傷」的一段；與楊丞琳也是因合作《醉後決定愛上你》傳出緋聞；電影《青田街一號》中結識萬茜，相差2歲的姊弟戀不到1年就無疾而終；與雙胞胎名模的姊姊張珈瑜也有過一段情。

張孝全與楊丞琳因合作《醉後決定愛上你》傳出緋聞。（劇照）

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和張孝全傳過緋聞的女星幾乎都是「姊姊級」，且時間點都極近，幾乎「無縫接軌」。大同集團千金Krystal小張孝全2歲，曾爆出是因張孝全與楊丞琳合作《醉後決定愛上你》過從甚密，導致分手；張孝全也曾傳出熱烈追求小他4歲的陳匡怡，但最後和萬茜擦愛火，2段情時間點重疊；與萬茜分手後，張孝全身旁也火速冒出新女友Vicky，女方曾曬出無名指鑽戒，一度被猜測好事近了，戀情卻仍維持不到1年。

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