【權力遊戲】大數據話你知10大網民最關注劇情　炸教堂僅排第6？

還有誰要死？

人氣美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）開播至今已經過了8年，最後一季已於在4月15日播出。第7季的劇情確認了主角Jon Snow的身世之謎，他跟「龍母」Daenerys Targaryen的感情會如何發展？影迷也期待「The Imp」Tyrion Lannister的身世能得到解答。最後誰能穩坐上鐵王座（Iron Throne）亦是網友最期待第8季的走向！那過去又有哪些經典情節，是網友怎麼討論都不膩的呢？

到底最後誰能穩坐上鐵王座呢？（EW）

十、Cersei與Jamie的不倫戀

在第1季時，Bran Stark就是意外目睹Cersei和Jamie正在啪啪啪，因此摔斷腿。這對家族亂倫的姊弟戀一直是大家的關注重點，雖然是不倫戀，但很多網友也驚訝Jamie對於姊姊一片真心，Cersei要他做甚麼就做甚麼，根本好男人？第7季Cersei更放大絕說自己懷孕了！網友開始從許多畫面抽絲剝繭，推測這有可能是唬爛的，只是讓弟弟更死心塌地了！

Cersei與Jamie的不倫戀一直是大家的關注重點。（劇照）

九、「Red Wedding」血腥婚禮

血腥婚禮已經是第3季的劇情了，但因為House Stark的重要角色都在這裏命喪黃泉，震撼場面讓網友充滿陰影，到現在還忘不掉！尤其是大哥Robb Stark和妻子Talisa，兩人前一秒還在說懷孕是愛的證明，結果下一秒肚子就被連捅多刀，一家老小全都死光……不少網友想起血腥婚禮還是傻眼「嚇死寶寶...」、「完全不想再看第2次」、「崩潰到現在還是無法面對」。

「Red Wedding」是《權力遊戲》經典場面之一。（劇照）

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圖片來源：DailyView網路溫度計

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月09日至2019年04月08日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『權力遊戲網友最愛討論的劇情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次結果為DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（keypo.tw）， 以關鍵字進行語意情緒判斷，並結合網友討論聲量與網路好感度P/N比， 以各佔百分之五十的比例做出排名。

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