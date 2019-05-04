【權力遊戲】畫面太暗遭投訴仍破多項紀錄　收視最高竟非「長夜」

內容含少量劇透，慎入。

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Jon Snow率領大軍，在臨冬城與由夜王率領的異鬼軍團展開大戰。

HBO劇集《權力遊戲》之所以被稱為「神劇」，除了是劇情峰迴路轉、出乎意料之外，還有認真的製作，以及精緻的道具、逼真的場面、真實的角色性格……被讚的原因多到數之不盡。以前唯一聽過的「缺點」，就是有觀眾投訴人物太多難以辨別。不過於香港時間星期一上架的第八季第三集「The Long Night（長夜）」，卻打破優良「傳統」，因為畫面長期太暗而遭到不少觀眾投訴，表示根本分不清「是人是鬼」，尤其是三龍的空戰，更是令觀眾看得一頭霧水。但雖如此，《權力遊戲》依然勢如破竹，而且打破多項紀錄。

第八季第三集「The Long Night（長夜）」因為畫面太暗遭觀眾投訴嚴重影響觀感。

刷新多項紀錄

除了刷新了美國電視史上單集時間最長的集數，整集長達82分鐘。而據HBO公布，第八季第三集「長夜」的收視人口創下新高成績，收錄高達1,780萬觀眾，成為《權力遊戲》開播以來的歷史新紀錄，比前兩週第八季首播1,740萬還高，而第「長夜」播放當晚亦吸引了約1202萬人同時收看，暫時成為第八季之冠。而該集亦在Twitter也打破了歷史紀錄，播出當晚有超過800萬則留言討論劇情，成為Twitter的紀錄中最高的影集集數。而根據國際電視需求統計公司Parrot Analytics的報告表示，《權力遊戲》首播當日的觀眾需求高達25.46，對比起全球觀眾對電視的需求24.74還要高。

製作單位表示是刻意營造較暗的場景，原因是希望讓「臨冬城大戰」看起來更貼近真實的暗中作戰效果，令觀眾們更能夠代入並跟隨角色從掙扎中得到勝利的感覺。

最高收視的5集

雖然「長夜」播放當晚的收看人數成為了第八季之冠，但縱觀全劇（暫時總共70集），「長夜」只是排第二。首播最高同時收看紀錄則是第七季第七集「The Dragon and the Wolf」，約有1207萬人。而排名第三的是第八季的第一集，約1176萬人同時收看；第四名是第七季第五集，約1072萬人；第五名則是第八季第二集，約1029萬人收看。

最估唔到係連官方劇照都咁暗：