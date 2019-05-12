【容祖兒Love in L.A.】享受做宅女甚少下廚：我入廚只有一個原因

今年是樂壇天后容祖兒 (Joey) 踏上她的音樂旅途20周年，她的音樂特輯《容祖兒LOVE IN L.A.》第1集昨晚於無綫播出，Joey特地飛到美國洛杉磯並前往她偶像Bruno Mars的錄音室，跟一班當地的樂手一起錄音，令她大感興奮：「係我人生中一個好值得紀念嘅日子嚟，我一定要唱好啲。」Joey重提她成為歌手後的第一首歌《未知》，原來是她親自搵返來的：「呢首歌係我膽粗粗咁拎去畀我公司當時嘅老闆李進，因為我好鍾意呢首歌嘅原曲《Crush》，咁我就問佢可唔可以畀我去改編呢首歌？佢話『好呀，你鍾意吖』，咁就決定咗我嘅第一首歌《未知》喇。」

Joey在她偶像Bruno Mars的錄音室錄音。(tvb電視截圖)

Joey除了唱得，仲好跳得，在台上載歌載舞絕對難唔到她，但其實她並非天生的舞者，是花了很多的心機和努力才有今天的成績。她最初入行時更曾被跳舞老師嫌棄：「12年前我嚟L.A.學跳舞係因為唔忿氣而嚟嘅。當年我18歲左右，公司簽咗我但係未出碟，當時我個跳舞老師偷偷地同Mani (Joey 經理人霍汶希) 講，話叫我不如唔好跳啦，因為佢覺得我無咩天份，佢話『我都唔想嘥你哋啲學費，呢個人應該無咩前景㗎喇，放棄啦！』但係點解我喺香港無進步，去到L.A.就有呢？係因為喺香港我覺得自己放唔開，個人好怕醜，比較內斂。之後去到美國就覺得無人識我嘅，喺嗰個環境就訓練咗自己嘅勇氣。當我面對咗自己嘅好同唔好之後，進步就快咗好多。」

Joey唱得又跳得。(tvb電視截圖)

至今已出過30多隻唱片的Joey，談到她最喜愛自己哪一首歌，表示：「好難揀，但係《牆紙》一定係其中一首我偏心嘅歌，唱緊呢首歌嘅時候，就好似佢個MV入面咁樣，好似自己一個人坐喺旋轉木馬度，有一種甜中帶苦嘅感覺，人生有好多時刻都係甜中帶苦嘅。」Joey在特輯中還大爆自己其實好享受做宅女留在家，而她平日絕少入廚。她說：「喺入廚方面，我係比較吝嗇嘅，我喺香港入廚只有一個原因，就係拍拖喇。」

Joey在特輯中親自下廚。(tvb電視截圖)

以下就係Joey音樂特輯嘅精彩片段：