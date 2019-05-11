【母親節】盤點MARVEL、DC 4大超級媽媽　呢位真人原來係教育家！

《復仇者聯盟4：無限之戰》（Avengers: Endgame）裡有不少感動人心的劇情，都是與各英雄與家人﹑子女的感情線有關。 而現實中，其實不論是Marvel抑或DC，都有很多已成人父人母的「超級英雄」，趁着母親節，不如就看看以下4位「英雄媽媽」，原來當中有一位媽媽戲裡戲外都是這樣有智慧又厲害！

Scarlett Johansson由2010年上映的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）.，開始扮演「黑寡婦」。（劇照）

１）「黑寡婦」

女神史嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演「黑寡婦」多年，在戲中因為好打又性感，成為影迷心中最受歡迎的女英雄。但其實Scarlett童星出身，演技也相當不俗，一直拍過很多不同戲路的電影。

現實中，Scarlett經歷過兩段婚姻，2008年她跟「死侍」賴恩尼諾斯（Ryan Reynolds）結婚，可惜婚姻只維持了3年。2014年她跟法國記者Romain Dauriac結婚，同年生了女兒Rose Dorothy。但2017年後婚姻告吹，據知，兩公婆曾為女兒應定居在美國定法國而產生分歧，成為離婚的導火線，二人更曾為女兒的撫養權打官司。

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女兒現時5歲，Scarlett不時都會大談女女經，女兒還小的時候，她堅持餵母乳，曾在出席奧斯卡頒獎禮時，都自備泵奶器，方便抽時間為女兒哺乳。她又曾經提到女兒仍不是太清楚她的職業，以為媽媽的工作就是當超級英雄，穿着緊身衣打壞人。Scarlett為了工作需要密集的訓練，但她都會堅持平衡與女兒相處的時間。

施嘉莉堅持每次訓練要於早上6時開始，原因是因為她想趁女兒Rose起床前趕回家及安排時間打理屋企。她曾表示她希望完成拍攝後，趕得及煮晚餐及替女兒沖涼，等女兒入睡後，她還有時間去背劇本。

姬嘉鐸（Gal Gadot）飾演的「神奇女俠」，非常迷人。（劇照）

２）「神奇女俠」

靚絕整個超級英雄世界，DC的「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot），憑着高佻的身材和迷人的美貌，在全球有很多粉絲。現年34歲的她擁有一個幸福美滿的家庭，2008年與地產商人Jaron Varsano拉埋天窗，人前人後都很恩愛。2011年生了女兒Alma，2017年再誕下細女Maya。姬嘉鐸和丈夫不時都會在網上分享一家人的溫馨相片，女兒更遺傳到媽媽的優良基因，一個餅印非常可愛！

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姬嘉鐸更曾透露，自己覺得丈夫就是她的Superman是她的生命，更為老公加了愛的紋身，不過不會公開地告訴大家她紋在哪裡。而且這位捥靚媽表示，非常珍惜親子的時間，不用返工的話，她都會抽時間在家中煮晚飯，她覺得為家人下廚，能令大家感到溫暖。

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３）「古一」

飾演「奇異博士」的師父「古一」（Ancient One）的泰達史雲頓（Tilda Swinton），原來在戲裡戲外都很有智慧。這位現年58歲的空靈美人有種獨特的氣質美，她跟畫家前男友John Byrne同居多年，育有一對雙胞胎，一仔一女，現年已經21歲。

泰達史雲頓是位思想前衛的教育家，她為了孩子，甚至在2013年於蘇格蘭高原建立了一所學校，這所高中「Drumduan Upper School」的教學理念是學生不用考試和測驗，沒有年級之分。學主每天上學，主要就是依自己的興趣去學習，整木筏、鑄造小刀、學烹飪等。

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另類教育王國

在這間學校裡，只有十多個學生，學校著重實踐、藝術發展和自主的學習。學生一星期只上課4天，每個星期五都會跟老師到課室外學習，在郊外寫生﹑在農場採蜂蜜，甚至到野外舉行營火會。

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４）「嘉魔娜」

飾演「嘉魔娜」（Gamora）的（Zoe Saldan）2013年與意大利藝術家丈夫結婚，之後就生了一對孖仔，2016年再誕下一個兒子。Zoe已經是3個兒子的媽媽，但仍然keep得很好，身型窈窕。Zoe一家五口之前更曾經一起現身星光大道，囝囝一頭曲髮很可愛，老公亦很帥氣！Zoe曾經表示，她每天起床最令他興奮的，就是她與老公創造的三個傑作，即是她的三個兒子，非常溫馨。