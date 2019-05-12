2016年上映的港產片《幸運是我》紅姐惠英紅、陳家樂、張繼聰、吳日言、吳業坤等人主演，講述獨居的紅姐得了腦退化症，並遇上年輕租客陳家樂，二人由互不相識到互相幫助，由陌生人演化出一段親如母子的情誼。紅姐曾經講過，接受扮演失智老人角色，其實是想向母親「贖罪」。恰好本週是「母親節」，相信大家的感受一定會更深。

《幸運是我》講述惠英紅扮演失智老人，當中有很多情節來自真實取材。（劇照）

為遙控器破口大罵︰「蠢過隻豬」

早前紅組為《幸運是我》接受訪問時曾表示戲內部分情節來自真實取材，是她自己多年前跟媽媽的生活日常，而對她印象最深是關於爭電視看，搶搖控器的場口。「當時媽媽已患有腦退化，每天為了電視會叫我幾十次，開開關關、轉台、扭大細聲……有一次我大發脾氣，將遙控器掉到她身邊，還罵她『蠢過隻豬』，結果換來她很無助，眼泛淚光地看著我……」對此紅姐曾感懊悔，而在拍攝時，便向導演建議演繹這一幕場口。

紅姐的媽媽都患上老人痴呆，惜「老人」一詞令她發現得太晚，讓她後悔一生。故紅姐在宣傳時，不時強調是腦退症，不是到老年才有的病症。（劇照）

墳前分享殊榮

紅姐表示起初是拒拍這套戲，因為既要素顏，又要演繹比自己年紀老邁的角色，雖然紅姐屬硬朗型，但始終有愛美的本性。不過最終還是想通了，接拍原因當然是「芬姨」這個角色。因為自己媽媽也患上腦退化，無奈太晚才發現，所以想以媽媽的故事作為藍本，創作這個角色，希望大家都能多多關注親人，關心這個病，千萬不要像自己一樣愚昧，造成一世的內疚。



原先紅姐更想拍畢電影後，帶媽媽入場欣賞，但天意難違，開拍前媽媽的身體狀況已漸差，到上畫前更已離開人世，無法欣賞女兒如何演繹自己。後來電影為紅姐贏得金像獎最佳女主角，紅姐也專誠帶獎項到墳前跟媽媽分享。「我好想她知道，她在生時甚少讚我工作上的表現，但我知她心裡是認同我的。」

母親節大家有同媽媽外出食飯嗎？（劇照）

千祈唔好嫌阿媽煩

剛好今天是母親節，不少家庭都會跟媽媽外出吃飯慶祝，但作為子女其實不用在特定節日才對家人好，回想小時候媽媽對自己無微不至的照顧，又是否節日限定？再回想一下自己青少年反叛期對媽媽的不禮貌，自己最近跟媽媽聊天是甚麼時候？昨晚又有否回家吃飯？就如紅姐一樣「媽媽每天為了電視都要叫我幾十次」不少人都跟紅姐一樣，因為小問題不自覺地向媽媽發脾氣。其實那些「煩音」，出發點都是好的，擔心你食唔飽着唔暖，所以回家聽到的第一句話，也必然是：「食咗飯未？」

趁自己有能力，屋企人有體力，要趁早帶他們外出走走，一同看看這個世界，或者嘗試更多新事物。（劇照）

唔好等到有事先作出關心

有人長大了賺到錢會請屋企人去旅行，但往往會發現家人開始年紀老邁，身體機能日漸下降，體力也大不如前。所以有時間就應該好似紅姐咁講，要多多關心家人，搬了出去住就要記得定時定候打電話返屋企，而且無論何時，屋企始終是自己最好的避風港，媽媽只會想你無穿無爛開開心心過日子，唔應該等到屋企人有大問題出現才去付出關心。

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