【母親節】半百伊能靜白滑美腿似18歲　大仔藝術天份爆燈送自畫像

伊能靜3年前以47歲高齡生下女兒小米粒後，這些年將重心放在養育孩子身上，對於17歲兒子小哈利，關愛只有更多不會少，透露小哈利將上大學，擁有藝術創作天份，寫歌寫詞、畫畫、跳舞，但「還沒有進入娛樂圈的想法」，她更曬出母子看畫展背影，引來網友大讚伊能靜修長白皙美腿實在太凍齡，更誇她背影簡直就像18歲。

伊能靜曬出母子看畫展背影，引來網友大讚伊能靜修長白皙美腿實在太凍齡，更誇她背影簡直就像18歲。（伊能靜@微博）

適逢母親節，伊能靜在微博分享兒子近期參加學校成果展，感慨轉眼間小哈利即將上大學，「他作詞寫歌、畫畫、跳舞、拍短片、寫小說、設計服裝、舞台劇，眼花撩亂。但是功課從來沒有低於A。沒有設限，也還沒有進入娛樂圈的想法，他就是想學，盡量的學，然後看看自己會成為什麼。」看著孩子忙著探索世界、成長懂事，字裡行間滿滿為人母的驕傲。

提到兒子翻出她的當年宣傳「流浪的小孩」打歌西裝，運用在學校成果展，母親節還畫了畫像送她，說：「媽媽妳其實很酷」，讓她十分感動。伊能靜還po了多款照片，曬出母子看展背影，只見她在高大的兒子身邊，顯得小鳥依人，網友紛紛留言：「看你的背影說你18我一點都不懷疑」、「難道不是兒子和女盆（朋）友嗎？這身材這皮膚真的沒誰了」，凍齡身材瞬間被讚爆。

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