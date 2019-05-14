【開心速遞】安仔背Bonnie偷食池美麗　疑似抽「安心事件」水

無綫處境劇中的金成安和Bonnie一直受到觀眾愛戴，即使受到多個愛情考驗仍然能克服危機，愛得纏綿。不過二人的愛情即將迎來大危機，池美麗將成為「最強小三」搶走安仔，引起部分網民極度不滿！

池美麗即將成功從Bonnie手中搶走安仔？（《開心速遞》截圖）

在最新一集講述，金成安（周家洛飾）向Bonnie（林凱恩飾）坦誠，池美麗（鍾凱琪飾）愛上了自己，而且經常被對方纏住。得知安仔受到的食物、禮物的並不是男人，而是美麗後，Bonnie怒斥安仔講大話，誠信破產兼呷醋暴走。雖然受到美麗主動出擊的猛烈攻勢，不過安仔多次表達自己對Bonnie的愛意，非常堅決地拒絕美麗，希望能她能打消追求自己的念頭。此時美麗依然認為自己能在Bonnie手上搶走安仔，更趁Bonnie在道德訓練營時提出要用緣份遊戲去證明二人的緣份，卻意外因山泥傾瀉令二人被困在貨櫃屋內。

美麗為了救安仔，將身上所有食糧送給他，最終三天沒進食過而捱不住暈倒。（《開心速遞》截圖）

眼見逃出無果，平時超級為食的美麗為了救安仔，決定將身上全部蛋糕仔、杏仁餅送給安仔，卻騙他自己有食物，不用擔心她。三日後，安仔看到美麗愈來愈虛弱，才知道原來她在最危急關頭願意將自己的所有（即食物）留給自己，令安仔感動不已。獲救後，安仔在醫院醒來第一時間詢問美麗的狀況，更一手推開餵粥給自己食的Bonnie尋找美麗，對她的態度亦180度改變，對她噓寒問暖，可見美麗已逐漸攻陷安仔的心。

安仔多次表達自己對Bonnie的愛意，非常堅決地拒絕美麗。（《開心速遞》截圖）

池美麗將所有蛋糕仔送給安仔。（《開心速遞》截圖）

不過，網民卻似乎對這集有不少意見，認為編劇有意將安仔和Bonnie拆散，更直斥編劇冇道德，竟然安排背叛女朋友的情節。亦有網民覺得這集令人聯想起「安心偷食」一事，因為金成安與許志安的花名同為「安仔」，再加上同樣面對主動出擊的小三，疑做出背叛另一半的事情。而飾演池美麗的鍾凱琪卻因此無辜受罪，成為網民的出氣對象，她昨晚在IG回應，並表示自己絕對不會做出拆散情侶的小三：「雖然我什麼也不是,沒有外貌,沒有能力。 什麼也沒有 。但不論戲裏戲外的我，都希望用我的努力， 不放棄， 肯付出去感動你。現實生活中嘅禾（我），暫時真係未有對象。宅女係每日除工作外，在屋企陪貓玩。所以係絕對唔會做小三。你哋放心。」

安仔醒後第一時間找救命恩人美麗。（《開心速遞》截圖）

鍾凱琪在IG大方回應網民批評。（鍾凱琪IG：@yukimi_chung）

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