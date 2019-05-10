體脂只有2.3%屬全球最低　49歲地盤工人大隻過C朗、美國隊長！

操肌、練大隻相信是不少男士的目標，足球巨星C朗拿度、美國隊長Chirs Evans等除了是不少女性心中的完美男神，他們夢寐以求的完美身形同樣俘虜男士的心，亦是他們努力健身的目標。近日，網上竟然有位快年屆五十的搬運工人因有全球最低的體脂而爆紅，身材更是完勝年輕一大截的C朗和美國隊長？

Helmut Streb的身體就像電影中的「盔甲」一樣！（網上圖片）

任職地盤工人的Helmut Streb今年49歲，是一名奧地利人。他身高190cm，重93kg，fit爆的他在全盛時期時，體脂甚至只有2.3%，身體上所有的青筋全都能清楚看到，就像做了CG效果一樣，十足漫畫描繪出來的「盔甲」！一般男性的體脂率大約維持於15至25%之間，而年紀越大體脂率則越高。接近50歲的Helmut Streb依然能長期保持在5%的體脂，亦比C朗拿度的7%和美國隊長的8%還要低，實在是非常厲害！

C朗拿度的體積有7%。（網上圖片）

美國隊長Chirs Evans的體積約8%。（網上圖片）

Helmut Streb稱自己花了三十多年才得到今日接近人體標本的完美身材，控制飲食是一大關鍵。他每日食5至7餐，以進食蛋白質為主，包括蛋白、火雞、雞肉、牛肉和魚；至於碳水化合物方面，則主要是蕃薯和糙米，不過黃昏之後就不能再食任何碳水化合物。

Helmut Streb稱自己花了三十多年才得到今日的完美身材。（網上圖片）

點擊觀看更多全球最低體脂的地盤工人Helmut Streb照片：