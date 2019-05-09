李多海又被爆整容　經紀公司出面否認激嬲網民：把人當傻子嗎？

曾出演韓國電視劇《大話妹》（My Girl）的35歲韓國女演員李多海出道多年被屢傳整容，近日又因再次升級的美貌再次捲入整容疑雲。早前出外旅遊的李多海在IG分享多張遊玩照片，其中一張自拍照卻意外地引起網民熱烈討論，令整容說再次盛傳，而她的經理人公司亦罕有地出面回應。

李多海在2005年與李東旭主演電視劇《My Girl大話妹》後人氣急升。（網上圖片）

李多海出道以來多次被傳整容，17歲時參加「春香小姐」選美比賽獲得冠軍後開始演藝事業，2005年與李棟旭主演電視劇《My Girl大話妹》後人氣急升，並在亞洲地區走紅。當年的李多海因為調皮可愛的外表而大受觀眾喜愛，包包面亦成為她的特色。不過，李多海的臉之後變得越來越尖，與被稱爲「顏值最巔峰」的樣貌漸行漸遠。

李多海上傳自拍照後被網民質疑再次整容。（李多海微博：@李多海）

李多海於7日在IG上載自拍照，寫道：「旅行真好真開心，但是旅遊之後實在太疲倦了，身體很沉重，有誰能拉我一把？」照片中的她嘴角微微上揚，表情看上去亦稍為一點僵硬，不少網民都直呼認不出她，紛紛留言道「你是誰」、「你重做鼻子了吧，以前的樣子美多了！」等質疑她整容的言論，而「李多海整容說」亦越傳越烈，李多海的經理人公司FN娛樂亦隨即發表聲明回應：「李多海並沒有進行任何整容手術，是相機軟件或影相角度的緣故，令她的樣貌看起來變得不一樣，才令誤會產生。」不過，網民似乎對公司立場不太滿意，認為根本就是「擘大眼講大話」：「把人當傻子嗎？」、「整得這麼明顯沒必要否認了吧！」

近年的李多海的面形越來越尖。（李多海IG：leedahey4eva）

李多海於2001年參加「春香小姐」得到冠軍。（網上圖片）

不過，其實李多海曾承認過整容，她於2013年在節目中承認自己動過刀：「以前的我是個胖胖的女生，我亦做了一些改造。」FN娛樂隨後回應韓國傳媒時亦改口稱：「李多海最近幾年並沒有進行任何整容手術。」李多海似乎亦沒有太受整容說影響，於8日在IG分享一段出外旅遊時的影片，並寫道：「因為很悶所以製作了這段影片，編輯影片真的很有趣！」

李多海於8日上傳外遊影片。（李多海IG片段：leedahey4eva）

點擊觀看李多海的外貌變遷史：