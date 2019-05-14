余文樂IG晒1歲囝囝生日Party大合照　只「自私遮」囝囝容貌捱轟

余文樂日前為滿1歲囝囝Cody舉行生日派對，邀請不少親朋好友來歡聚，並在社群上分享大合照，不過照片中只有Cody的臉被遮住，其他小朋友沒有，就有網友不滿表示「太自私」！

余文樂有了囝囝Cody後，不時會在社群上分享囝囝的萌照，不過大多是背面或是側面照，就算是正面也會使用圖案遮住。這次Cody的一歲生日派對，邀來不少親朋好友慶祝，余文樂也開心share派對當日的大合照，並表達謝意「感謝所有愛他的親朋好友，他是一個幸福的小朋友，謝謝你們來。」

余文樂常在IG Po帶囝囝Cody周圍去的照片，但一直都巧妙地只拍其背面或側面避免愛兒容貌曝光▼

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不過，照片中只有Cody的臉被遮住，因此有網友留言「其他人的小孩不用保護，只有你寶貝兒要遮面 太自私了」、「己所不欲，勿施於人呀」、「為什麼只給你小孩子打碼！其他孩子不是孩子麼？不需要保護？」對余文樂的做法感到不滿。

按圖看網友對余文樂「自私遮」回應▼

不過也有網友持不同的看法「如果是別人家長同意發的呢？只有心歹毒的人才會事事把別人都想壞」、「或許其他家長不介意，為什麼要有這樣先入為主的觀念」、「發自己孩子的照片，遮不遮臉也是別人的權利吧！那整天拍那種背影不拍臉照片的人也不對了咯？」

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