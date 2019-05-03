余文樂IG自貼旗下波鞋炒價　網友嬲爆：你永遠比唔上陳冠希！

余文樂（Shawn）旗下品牌Madness一向備受潮人追捧，最近品牌與著名波鞋牌子New Balance聯名推出的經典鞋款，引起兩岸三地潮人之間的熱話。不過，最引起討論並非鞋款本身，而是他日前突然自貼炒價。

余文樂的自家品牌Madness一向備受潮人追捧。（Instagram）

余文樂日前在網上自貼剛推出的波鞋炒價，更在截圖中加上四個合十Emoji，令網友感到不滿。（Instagram）

日前，余文樂在自己的Instagram限時動態中公布自己與New Balance聯乘鞋款的炒價，令不少網友抨擊他助長炒風，有失品牌主理人的身分，更有人留言說：「第一次看主理人去發二級市場價格，你腦子有點問題？」、「你比AJ和Yeezy更加自我膨脹」。雖然余文樂旋即刪除相關限時動態，但無阻網友繼續圍堵他的社交網站專頁，當中更有不少人揚言從今開始罷買Madness產品，又指他與支持演唱會黃牛飛的歌手無異。

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有網友直接將余文樂的行為，與其「宿敵」陳冠希面對類似情況時的做法作出比較。上年，陳冠希與另一個品牌推出聯乘波鞋，但內地某些地方的店舖職員卻將相關波鞋直接賣給職業炒家，令不少用家感到非常不滿，陳冠希知道便立即在自己的Instagram留言：「THIS IS UNACCEPTABLE AND I APOLOGIZE TO U.（這是不可接受，我向你道歉。）」明顯站在粉絲和真正用家的一邊，不會像其他品牌，視炒賣情況於無物。

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