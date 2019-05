余文樂IG自貼旗下波鞋炒價　網友嬲爆：你永遠比唔上陳冠希！

余文樂(Shawn)旗下品牌Madness一向備受潮人追捧,最近品牌與著名波鞋牌子New Balance聯名推出的經典鞋款,引起兩岸三地潮人之間的熱話。不過,最引起討論並非鞋款本身,而是他日前突然自貼炒價。

余文樂的自家品牌Madness一向備受潮人追捧。(Instagram)

余文樂日前在網上自貼剛推出的波鞋炒價,更在截圖中加上四個合十Emoji,令網友感到不滿。(Instagram)

日前,余文樂在自己的Instagram限時動態中公布自己與New Balance聯乘鞋款的炒價,令不少網友抨擊他助長炒風,有失品牌主理人的身分,更有人留言說:「第一次看主理人去發二級市場價格,你腦子有點問題?」、「你比AJ和Yeezy更加自我膨脹」。雖然余文樂旋即刪除相關限時動態,但無阻網友繼續圍堵他的社交網站專頁,當中更有不少人揚言從今開始罷買Madness產品,又指他與支持演唱會黃牛飛的歌手無異。

有網友直接將余文樂的行為,與其「宿敵」陳冠希面對類似情況時的做法作出比較。上年,陳冠希與另一個品牌推出聯乘波鞋,但內地某些地方的店舖職員卻將相關波鞋直接賣給職業炒家,令不少用家感到非常不滿,陳冠希知道便立即在自己的Instagram留言:「THIS IS UNACCEPTABLE AND I APOLOGIZE TO U.(這是不可接受,我向你道歉。)」明顯站在粉絲和真正用家的一邊,不會像其他品牌,視炒賣情況於無物。

