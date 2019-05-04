余文樂IG貼New Balance X Madness 990v2炒價　遭網友圍剿刪Post

還記得上星期六叔余文樂和New Balance攜手打造990V2的發售消息嗎？由於余文樂的個人魅力加持，即便鞋款的原始售價就已經突破 1 萬台幣（約2500港元）。大中華地區的指定 NB 專門店依然大排長龍，準備搶購這雙話題聯乘鞋款，而這些現象也讓余文樂本人罕見的 Po 出排隊照來感謝Fans支持。

當然，限量鞋款的發售絕對是有人歡喜有人愁，何況從台灣僅有一間 NB 專賣店提供販售，就知道New Balance X Madness 990v2的貨量稀少（據傳某些尺碼一對都沒有存貨）。一鞋難求的情況下，New Balance X Madness 990v2自然在販售後迎來了一股可預期的炒賣潮，經筆者在Facebook爬文後發現，目前New Balance X Madness 990v2 的行情約落在15,000至16,000台幣上下（約$3800至$4100港元），而至於大陸方面的市場價為何？較早前，余文樂「貼心」的轉 Po分享了內地知名炒鞋球鞋App的價格表，用最直接的方式告訴大家New Balance X Madness 990v2有多紅！並來個幾個祈禱手勢的emoji。

余文樂最近狂着自家品牌與NB聯乘的New Balance X Madness 990v2▼

+ 3 + 2

如此一來，當天沒能以原價入手的朋友，都有了一個炒賣行情的基準值可以參考了。然而意外的是，這「貼心」的舉動竟意外引起大批鞋迷圍剿，抨擊余文樂轉Po二級市場價格的行為有助長炒賣球鞋文化之嫌，並且有失Madness主理人的高度。網民甚至將2017年2月曾針對Madness商品遭炒賣時，將余文樂的說法給搬出來，打臉他今天轉Po二級市場價格做法，隨後余文樂也隨即刪除價格表的貼文，想趕緊平息這波「主理人兼鞋販」的紛爭。

余文樂被指有賣花讚花香、助長炒風之嫌（New Balance）

最後，不曉得各位事件看法為何？是鞋迷無理取鬧、還是六叔的作法真的不妥呢？以筆者角度來看，確實，太難買的波鞋的確會引起爭議，何況身為主理人的余文樂在這種關頭發了一張炒賣價格圖，無疑讓鞋迷有了大作文章的機會。不過說穿了，球鞋交易平台如此方便，用價格表來了解行情、了解熱度這件事，乃人之常情，還是別太大驚小怪吧！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】